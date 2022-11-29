 

Глава Счетной палаты Кудрин подал Путину заявление об увольнении

29.11.2022, 10:30, Новости дня
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что после 25 лет работы в госсекторе подал в отставку.

В своем Telegram-канале он отметил, что уже отдал заявление российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Кудрина, теперь он хочет заняться большими проектами, связанными с развитием частных инициатив с наибольшим эффектом для простых людей.

Ранее в Совфед поступило представление президента об освобождении Кудрина со своего поста.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщал, что глава СП Алексей Кудрин вскоре может перейти на работу в «Яндекс», фактическое решение о его переходе уже принято.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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