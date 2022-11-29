 

Татьяна Навка представляет новое шоу “История любви Шахерезады”

29.11.2022, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 24 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве состоится премьера грандиозного новогоднего ледового представления компании NAVKA SHOW «История любви Шахерезады».

В главных ролях новогодней премьеры выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.21 / Отец Бритни Спирс заявил, что откажется от опекунства над дочерью

04.02.21 / Руководитель «Russia Today» зовет на работу журналистов с санкционированных телеканалов Медведчука

08.06.21 / Стильный пуфик, журнальный столик или разноцветные клумбы: идеи для дачного интерьера из старых шин

31.08.21 / Астрологи назвали 6 знаков зодиака, которые обладают чистой аурой

05.10.22 / Обозреватель Politico – всего лишь за месяц на посту премьера Лиз Трасс умудрилась разрушить свою репутацию

28.11.21 / Ученые обработали новые снимки Curiosity и удивились результату

30.04.21 / Мнение: Кто подставил Джона Керри?

23.01.22 / Названы ключевые симптомы омикрон-штамма коронавируса

15.01.22 / Когда поют прокуроры

16.11.22 / Ивлеева намекнула новый совместный проект с Дмитрием Нагиевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика