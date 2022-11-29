Татьяна Навка представляет новое шоу “История любви Шахерезады”

С 24 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве состоится премьера грандиозного новогоднего ледового представления компании NAVKA SHOW «История любви Шахерезады».

В главных ролях новогодней премьеры выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева.