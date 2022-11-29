Изменить пропорции может не только прическа: модные цвета волос для круглого лица, которые смягчат его черты

Цвет волос во многом определят нашу внешность, поэтому решение незначительно или кардинально поменять его должно быть обдуманным. Вы, наверное, знаете, что некоторые стрижки могут сделать вас моложе, скорректировать овал лица и придать некоторую изюминку. Но знаете ли вы, что определенные цвета могут делать то же самое? Выбор правильного оттенка — лучший способ выглядеть великолепно и с удовольствием смотреть на себя в зеркало. Рассмотрим цвета, которые идеально подойдут для обладательниц круглого лица.

Светло-рыжие волосы

Светло-рыжий оттенок волос — наш любимый цвет волос для округлых черт лиц, особенно в сочетании с шикарным бобом и боковым пробором. Асимметрия создает углы, которые зрительно вытягивают черты.

Темно-медный, модный и насыщенный

Темно-медный цвет волос подходит не всем женщинам. Выбирайте его, если у вас светлая кожа и веснушки. Медные оттенки действительно могут зрительно вытянуть овал лица. С оттенками зари в волосах вы станете богиней, которой все будут восхищаться на вечеринках или любом другом мероприятии.

Черные волосы с мелированными прядями

Мы все знаем, что черный цвет делает вас стройнее, поэтому чтобы скорректировать круглю форму лица использовать темные оттенки не только можно, но и нужно.

Вертикальные полоски – это один популярный способ создавать иллюзия вытянутого силуэта. Поэтому черные волосы с мелированными прядями – это то, что гарантированного вам подойдет.

Блонды для круглого лица

Равномерное обесцвечивание может лишь подчеркнуть форму лица и сделать его визуально еще более круглым. А вот использование светлых бликов создает впечатление толщины и объема, что, в свою очередь, визуально вытянет овал лица. Если у вас светло-каштановые или темно-русые волосы, светлые блики будут выглядеть естественно.

Каштановый цвет волос для круглого лица

Если у вас круглое лицо и густые волосы, вам повезло. Вы можете укладывать волосы так, как хотите, чтобы они красиво обрамляли черты лица. Мы советуем вам создать больше объема с помощью локонов в нижней части.

Теплый блонд

Создайте красивый переход от вашего естественного светло-коричневого цвета к темному, но теплому оттенку блонда. Выпрямляйте или завивайте волосы, чтобы они выглядели идеально. Сделайте пробор по центру и омбре — это один из лучших цветов вариантов для круглого лица.

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Платиновый блонд

Платиновые светлые волосы необходимо обесцвечивать, даже если вы блондинка от природы. Женщине с круглым лицом эта короткая стрижка не помешает выглядеть сногсшибательно. Однако единственным недостатком этого цвета является то, что его нужно очень часто подкрашивать.

Каштановые волосы – отличный выбор

Темные оттенки усиливают глубину и добавляют образу загадочности. Если у вас темно-русые или светло-каштановые волосы, темные оттенки могут сделатьв ас не только ярче, но и визуально более стройной.

Вариант для женщин старше 50 лет

Седые волосы можно закрашивать или подчеркнуть их особенность. Для этого парикмахеры создают игру оттенков, где седые пряди сочетаются с теми, которые еще не потеряли естественный пигмент. Остается сделать переход более плавным и изысканный образ готов. Кстати, такой цвет хорошо скрашивает округлость лица.

Такой способ окрашивания позволяет избежать необходимости подкрашивать корни волос через каждые две недели. Красота женщины в ее руках.