 

Автомобили «Москвич-3» будут перегонять на сборку в Москву своим ходом

29.11.2022, 9:33, Разное
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Завод «Москвич» набирает на работу водителей категории В для перегона «автомобилей-полуфабрикатов» из Китая в Москву. Доставка своим ходом оказалась самым доступным вариантом в сложившихся условиях.

Санкции против РоссииСборка автомобилей «Москвич-3» началась на бывшем заводе «Автофрамос» в ноябре. С первых же дней работы предприятие столкнулось с дефицитом машинокомплектов – логистические пути между Москвой и китайской провинцией Аньхой, где они производятся, перегружены, морской транспорт работает с перебоями, а тарифы железной дороги делают доставку неприемлемо дорогой. Поэтому машинокомплекты после предварительной сборки будут перегонять по дорогам.

– Расстояние составляет почти десять тысяч километров. Машина придёт на завод «Москвич» уже обкатанной, всё, что в ней могло сломаться, уже сломается и будет починено по дороге, а двигатель для двигателя наступит пора капитального ремонта, – объясняет Сергей Собянин. – Так что мы его на заводе откапиталим и отдадим потребителю машину, готовую к эксплуатации. Ещё тысяч десять она пробежит.

Чтобы собирать 120 тысяч машин в год, «Москвич» планирует набрать в разных регионах России и в Китае 20 тысяч перегонщиков. До Благовещенска комплекты будут гнать сотрудники из Китая. Далее машины пройдут 7900 километров до Москвы без остановки – их будут передавать водителям их по эстафете. На заводе машинокомплекты разберут, капитально отремонтируют и соберут вновь, причём общее их число в этом процессе уменьшится не более чем на 15%.

Первый «Москвич-3» по традиции стал персональным автомобилем Сергея Собянина. Сейчас его перегнали в Цюрих, чтобы оснастить бронёй шестого класса защиты, двигателем и ходовой Maybach, а также новым премиальным салоном.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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