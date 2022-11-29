Курс рубля на Московской бирже вырос к доллару и евро
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В начале торгов вторника курс рубля вырос к доллару и евро, но снизился к юаню, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами завтра опустился до 61,19 рубля (минус 4 копейки), евро – до 63,73 рубля (минус 12 копеек). При этом юань вырос до 8,47 рубля (плюс 3 копейки), передает РИА «Новости».
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