Курс рубля на Московской бирже вырос к доллару и евро

В начале торгов вторника курс рубля вырос к доллару и евро, но снизился к юаню, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра опустился до 61,19 рубля (минус 4 копейки), евро – до 63,73 рубля (минус 12 копеек). При этом юань вырос до 8,47 рубля (плюс 3 копейки), передает РИА «Новости».

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