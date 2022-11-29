 

Кулеба посетовал на нежелание ряда стран делиться оружием с Украиной и призвал НАТО увеличить производство вооружений

29.11.2022, 7:55, Новости дня
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Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружений, чтобы Украина не зависела от тех государств, которые не хотят делиться с ней оружием, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба сказал, что, пока идут «сегодняшние битвы», нельзя забывать о «битвах завтрашних». Он призвал увеличить производство вооружений, так как существуют государства, «у которых есть то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

По его словам, Киеву нужно меньше полагаться на «непостоянных партнеров». Вместо того, чтобы тратить месяцы на убеждение таких стран, следует «запустить производство», избежав «зависимости от капризов третьих стран, у которых есть запасы, но которые не хотят ими делиться», сказал он.

Напомним, СМИ сообщили, что две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину. Утверждается, что Германия, Италия, Франция, Нидерланды и еще ряд членов НАТО сохранили возможность продолжать поставки. Однако Германия еще летом признала «абсолютный дефицит» вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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