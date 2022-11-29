Вучич похвастался дешевым газом и возможностью устроить в Сербии праздничную иллюминацию на Новый год

В среднем поставки газа обходятся Сербии в 4,5 раза дешевле, чем остальной Европе, страна, вероятно, сможет позволить себе праздничную иллюминацию на Новый год, сообщил президент Александр Вучич.

Вучич указал, что цена на газ продолжает расти, он стоит около 1385 долларов за 1 тыс. кубометров, при этом нужно учитывать еще «торговцев и доставку», из-за чего газ нельзя купить дешевле 1,8 тыс. долларов. Сербия же получает газ по 400 долларов, передает ТАСС со ссылкой на Pink.

На замечание о том, что остальная Европа приобретает все меньше газа и странам приходится экономить на новогоднем освещении городов, Вучич выразил надежду, что Сербия сможет позволить себе праздничную иллюминацию на Новый год.

Кроме того, Вучич заявил, что, по его мнению, конфликт в Украине закончится нескоро. Он отметил, что российские военные стали успешнее участвовать в боевых действиях, хотя у РФ «гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев».

Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что представители Евросоюза заявили Белграду о необходимости признать независимость Косово, а также ввести санкции против РФ ради возможности вступить в ЕС. При этом от Сербии одновременно требуют отказаться от территорий и объясняют санкции к РФ нарушением территориальной целостности Украины.

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