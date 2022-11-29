Устрашение России — это «очень важно» – глава Минобороны Норвегии объяснил усиление военного присутствия на Крайнем Севере

Такой серьёзной ситуации с безопасностью в Европе, как сейчас, не было десятилетиями, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. Его лично больше всего беспокоит положение дел на Крайнем Севере, где РФ может создать угрозу для подводных линий коммуникации и критически важной инфраструктуры. Именно поэтому Осло усиливает своё присутствие в регионе, ведь устрашение Москвы — это «очень важно», подчеркнул глава оборонного ведомства.



AP

После начала боевых действий на Украине ситуация с безопасностью в Европе существенно изменилась, причём как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. «С такой серьёзной ситуацией с безопасностью мы не сталкивались десятилетиями», — заявил он. И больше всего его страну беспокоит положение дел на Крайнем Севере. По его словам, боевые действия на Украине ослабили Россию с точки зрения традиционного вооружения, но у неё всё ещё есть Северный флот на Кольском полуострове и способности создать угрозу для подводных линий коммуникации между Америкой и Европой, а также критически важной инфраструктуры.

«Ещё в декабре прошлого года, то есть до ввода российских войск на территорию Украины, мы усилили нашу бдительность. Мы предприняли большое количество шагов как на гражданском, так и на военном уровне. После подрывов «Северных потоков» мы приняли дополнительные меры, чтобы защитить нашу критически важную инфраструктуру, — рассказал он. — Мы усилили наше присутствие в Северном море. Там постоянно находится береговая охрана. Мы задействовали патрульные самолёты, боевые самолёты F-35 также находятся в небе. К тому же в Северном море находятся наши союзники. Но нам нужно не только защитить инфраструктуру в море — на земле также есть промышленные сооружения, которые очень важны для газового снабжения Европы. Наши войска и полиция сейчас совместно обеспечивают их безопасность».

Для защиты этих объектов норвежцы ведут постоянное наблюдение за иностранной активностью в регионе, объяснил Грам: «У нас хорошее представление о том, что другие страны делают или не делают. Между правительственными ведомствами и предприятиями налажено тесное сотрудничество. Учитывая степень нашего нынешнего присутствия, кому угодно будет трудно что-либо предпринять».

Устрашение РФ — это «очень важно», подчеркнул министр обороны, но также добавил, что Норвегия не оборвала все контакты с Москвой: «Мы сотрудничаем в сфере рыболовства и спасения на воде. Также мы оставили открытыми каналы связи между нашими армиями, пускай и существенно сократили активность. Когда-нибудь всё нормализуется. Но не исключено, что так, как раньше, уже не будет, ведь у этой ситуации будут и долговременные последствия». Грам также высказался по поводу планов по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии: «Если все Скандинавские страны окажутся в альянсе, это будет очень большим и очень позитивным изменением. Мы уже очень тесно сотрудничаем. Но, когда мы будем в одном альянсе, мы будем сотрудничать и в сфере оборонного планирования».