 

Мнение: Китайцы – люди?

29.11.2022, 7:00, Разное
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Неожиданные открытия сыплются одно за другим. Вот – вдруг поднялась волна протестов в Китае. В Китае!! В утыканной камерами стране, без каких-либо гражданских свобод в принципе, в стране, жители которой всякими «социальными рейтингами» и полным бесправием в духе «работай или умри» вроде бы уже давно превращены в нечто вроде человекообразных муравьев! Неужели эта хитиновая цивилизация, воплощение всех самых страшных антиутопий, все-таки падёт?

Это казалось невозможным, но нет – протесты в Пекине, Ухане, Гуанчжоу, Шанхае… Люди вышли и протестуют против власти Верховной Матки своего гигантского улья. Люди? Китайцы – это все-таки люди?!

Поразительно. Скорее всего, конечно, это какой-то морок, сбой матрицы. Но если они в самом деле способны на протест, если они сломают в итоге систему всеобщей слежки – это будет очень приятное и позитивное событие. Почти чудо.

Источник: Размышления вольного социолога


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