Мошенница с редким диагнозом притворялась детьми, чтобы попасть в приемные семьи

В 2009 году вышел фильм ужасов “Дитя тьмы” режиссера Жауме Колле-Серра, рассказывающий о том, как 33-летняя женщина с очень редкой болезнью, из-за которой она выглядела как 9-летняя девочка, притворялась невинным ребенком, а затем начала убивать людей.

Эта история была в целом основна на подлинных событиях, связанных с гражданкой Чехии Барборой Скрловой. Статьи о ней, впервые появившиеся в чешских СМИ в 2007 году, просто “взорвали мозг” своей сюрреалистичностью и при этом являлись полной реальностью.

За некоторое время до того мать-одиночка Клара Мауерова с двумя детьми (мальчиками) “случайно” встретила девочку, которая заявила, что ей 12 лет и что ее зовут Аничка (Аника) и она сирота.

Встреча эта конечно же была далеко не случайна, так как “Аничка” все тщательно продумала и подыскивала подходящего человека. Мауерова оказалась самым подходящим, так как она эмоционально очень сильно реагировала на маленьких детей и у нее также была неназванная психическая проблема, делающая ее легко попадающей под влияние посторонних людей.

“Аничка” заморочила голову Мауеровой рассказами о том, что в детском доме с ней очень плохо обращались и потому она сбежала оттуда. И что она мечтает о том, чтобы обрести настоящую семью.

Мауерова была очень тронута рассказами “Анички”. Она стала помогать ей, а потом пригласила ее жить в своем доме, планируя вскоре удочерить ее. Она не знала, что “Аничка” на самом деле была взрослой женщиной по имени Барбора Скрлова с редким диагнозом, из-за которого она перестала расти в раннем подростковом возрасте и потому выглядела как ребенок.

Скрлова в самом деле была сиротой, ее родители умерли и она жила одна, но эта была единственная правда в ее рассказах.

Попав в дом Мауеровой, “Аничка” заявила, что ей нужно регулярно посещать врача, так как она больна. Возможно, что это была еще одна степень ее манипуляций с Мауеровой, либо она таким образом выпрашивала у нее деньги, неизвестно. В СМИ была озвучено лишь то, что на самом деле в больницы Скрлова не ходила, но вместе с Катериной, сестрой Мауеровой, они регулярно ездили куда-то на “встречи с врачами”.

Позже оказалось, что Катерина знала, что “Аничка” не та, за кого себя выдавала, но почему она не рассказала об этом своей сестре и может быть она была в заговоре с Скрловой, тоже неизвестно.

Так или иначе и Катерина и Клара быстро обе подпали под влияние “Анички”, которая психологически обрабатывала их как членов секты. А потом якобы заставила присоединиться к настоящей секте, называвшейся “Движение Грааля”. Эта секта пропагандировала каннибализм и сексуальные извращения.

Потом начался новый этап “обработки” Мауеровой, “Аничка” стала все чаще заявлять о том, что родные дети Мауеровой обижают и преследуют ее, и что их поведение еще больше ухудшают состояние ее здоровья. Мауерова стала жестоко наказывать своих детей, а потом и вовсе заперла их в подвале в большой клетке, которую она построила вместе с сестрой. А чтобы следить за их поведением, она поставила там радионяню.

Оба сына Мауеровой Якуб и Ондрей сидели в клетке без одежды, голодные и к тому же часто еще и привязанные за руки и ноги к решетке клетки. Они просидели там несколько месяцев.

Весь этот ужас раскрылся совершенно случайно, когда у женщины в соседнем доме родился ребенок и она купила радионяню той же марки. Ее радионяня случайно перехватила сигнал из дома Мауеровой и показала как маленький мальчик, привязанный к решеткам, дергается, пытаясь освободиться.

Полиция нагрянула в дом Мауеровой, арестовав обеих сестер и доставив пострадавших мальчиков в больницу. К сожалению, младший ребенок вскоре умер от перенесенных страданий. Полицейские конечно обратили внимание и на “Аничку”, которая заявила, что она приемная дочь Клары, и взяли у нее некоторые показания, но тогда никто и не и подозревал, кто такая “Аничка”.

В ходе расследования подозрения наконец появились и была раскрыта истинная личность “Анички”. Также оказалось, что Мауерова не первая ее жертва в попытке притвориться ребенком и найти себе “приемную маму”, но более ранние родители быстро раскусили Скрлову и даже добились того, чтобы у нее признали психическое отклонение и поместили в психбольницу.

Но из психбольницы она каким-то образом вышла и похоже стала более осторожной в своих действиях и решила искать менее проницательную жертву.

Когда полиция Чехии собралась арестовать Барбору Скрлову, оказалось, что никто не знает, где она, и что вероятнее всего она уже покинула страну. Скрлова в самом деле с помощью неких друзей уехала сначала в Данию, а потом оказалась в Норвегии. И там она решила продолжать притворяться ребенком.

На этот раз она подготовилась еще лучше и решила выдавать себя за мальчика. Она набрала лишний вес, коротко постриглась и стала носить мешковатую одежду. Теперь ее звали Адам. В таком виде она заявилась в приют Осло для детей-сирот и заявила, что ее родители умерли.

Там ее приняли без лишних вопросов, никто, судя по всему, даже не проводил медицинского осмотра. И вскоре на нее обратила внимание бездетная пара, решившая усыновить “Адама”.

Вскоре Скрлова в новом обличье стала ходить в школу как обычный ученик. Ей удавалось обманывать учителей, вспомогательных работников и полицию в Норвегии в течение нескольких месяцев, прежде чем у них возникли подозрения, что Адам не тот, кем кажется.

Позже в интервью учителя говорили, что “Адам” казался им очень странным, но они не реагировали, потому что “дети могут быть такими разными”.

Скрлова почувствовала, что ее вот-вот раскроют и решила сбежать из Осло в Тромсе. Но полиция расклеила фотографии “Адама” по всей стране и ее быстро задержали, а затем и раскрыли как Барбору Скрлову.

Она была экстрадирована в Чехию и приговорена к 12 годам тюремного заключения. Но через 5 лет (в 2012 году) ее выпустили из тюрьмы из-за ее психического здоровья. После этого Скрлова исчезла из поля зрения прессы и где она находится сейчас неизвестно.