Проклятое кольцо Рудольфа Валентино

Звезда немого кино Рудольф Валентино однажды купил красивое кольцо, делая покупки в Сан-Франциско.

Владелец магазина предупредил его, что оно проклято, и не хотел продавать ее ему. Но Валентино настоял и купил кольцо, что привело к серии несчастных случаев и смертей, произошедших со всеми, кто владел этим кольцом с тех пор.

Рудольф Валентино был известным голливудским актером немого кино в 1915-1925 годах. Он снялся в таких популярных немых фильмах как “Четыре всадника Апокалипсиса”, “Шейх”, “Кровь и песок”, “Орел” и “Сын шейха”.

Валентино родился в Италии в 1895 году и переехал в США в 1913 году в поисках работы. Он работал на нескольких случайных работах, прежде чем прославился как звезда немого кино благодаря своей поразительной внешности.

Несмотря на то, что он являлся итальянцем, Валентино был известен в Голливуде как “латиноамериканский любовник”. У него были тысячи поклонниц, которые падали в обморок при виде него. Но ему никогда не везло в любви. Сам он говорил, что женщины, которых он любил, никогда не любили его, а остальное не имело значения.

Однажды, делая покупки в Сан-Франциско, Валентино наткнулся на потрясающее кольцо из серебра с тигровым глазом и влюбился в него. Он спросил владельца магазина, может ли он купить его, но получил отказ.

Владелец магазина сказал, что кольцо было проклято и что с его предыдущими владельцами произошли ужасные вещи. Валентино было все равно, и он настоял на том, чтобы купить кольцо за кругленькую сумму.

Валентино носил кольцо каждый день во время съемок своего нового фильма “Молодой раджа”, но этот фильм оказался первым кинопровалом Валентино как от критиков, так и по кассовым сборам. Это был первый признак того, что с кольцом что-то не так.

После этого Валентино решил некоторое время не носить кольцо, но в конце концов снова надел его на премьеру своего фильма “Сын шейха”. После этого он снова начал носить кольцо ежедневно.

Всего несколько недель спустя Валентино потерял сознание возле своей нью-йоркской квартиры и был срочно доставлен в больницу. Первоначально у него был диагностирован аппендицит, и его отвезли в операционную, где выяснилось, что у него на самом деле было несколько перфорированных язв желудка.

Он скончался вскоре после операции. Миллионы его поклонников были опустошены и позже он был назван первой жертвой проклятого кольца.

После смерти Валентино его тогдашней возлюбленной Поле Негри было предоставлено право выбора из вещей Валентино всего, что она хотела. Она решила взять кольцо из-за его красоты и важности для Валентино.

Вскоре после получения кольца Пола тяжело заболела. В конце концов она пришла в себя, но решила отдать кольцо своему другу Рассу Коломбо, который, как говорили, был очень похож внешне на Валентино. Она сказала, что кольцо было подарком от одного Валентино другому.

Всего через несколько дней после того, как ему подарили кольцо, Росс Коломбо был случайно застрелен своим другом. Затем кольцо перешло к лучшему другу Коломбо Джо Казино.

Джо Казино слышал, что кольцо проклято, и был настолько напуган, что держал его запертым в стеклянной витрине. Через несколько лет, однако, страх прошел, и он решил начать носить кольцо. Всего через несколько недель после этого Джо попал в автомобильную аварию и погиб, когда грузовик врезался в его машину.

Затем кольцо попало в руки Дэла Казино, брата Джо. Дэл поначалу не верил в проклятие и держал кольцо на виду у себя дома. Через несколько лет в дом Дэла вломился вор и украл кольцо. Вор был застрелен полицией при попытке к бегству. Кольцо было найдено в кармане мертвого вора.

Это убедило Дэла в проклятии, и он держал кольцо под замком до 1938 года.

В 1938 году фигурист Джек Данн готовился к прослушиванию на роль Валентино в биографическом фильме о его жизни. Он спросил Дэла Казино, может ли он одолжить кольцо и кое-что из одежды Валентино для пробного показа.

Дэл неохотно согласился на эту просьбу. Джек Данн умер всего 10 дней спустя от туляремии, редкой болезни, которую он подхватил, прикоснувшись к мертвому кролику на охоте.

Кольцо было возвращено Дэлу Казино, который прятал его до своей смерти (вполне естественной, от старости). Его имущество, включая проклятое кольцо, далее было передано в банковское хранилище в Лос-Анджелесе.

Пока кольцо находилось в хранилище, банк был дважды ограблен. Во второй раз кольцо забрали воры, которые были застрелены при попытке к бегству.

Кольцо было возвращено в банковское хранилище, где оно оставалось до тех пор, пока не пропало во время пожара в банке. Местонахождение этого кольца в настоящее время неизвестно.