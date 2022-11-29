В Петербурге по подозрению в убийстве задержали мигранта
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В Северной столице России по подозрению в убийстве задержали мигранта. Он делал ремонт в квартире, где два дня назад была найден труп девушки.
Тело умершей лежало в куче строительного мусора, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Оперативникам удалось задержать подозреваемого в хостеле по улице Московской. Мигрант был взят под стражу и помещен в следственный изолятор.
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