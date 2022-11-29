Страстный поцелуй: После слухов о разводе принца Гарри поймали за ласками с возрастной любовницей

Неспокойно нынче в семье Меган Маркл. То и дело в прессе появляются слухи о том, что оскандалившиеся супруги находятся на грани развода. Сами представители королевской четы никак не комментируют эту информацию и продолжают выходить в свет. Правда, на фоне сплетен всплыла очень занимательная информация о жизни принца Гарри.

Внезапно заговорила одна из некогда любовниц внука Елизаветы II, благодаря чему его поймали за ласками с возрастной женщиной – конечно, до брака с Меган Маркл. Когда сыну принцессы Дианы был 21 год, он познакомился со звездой британских телешоу Кэтрин Оммани, которой на тот момент стукнуло 34 года.

13-летняя разница в возрасте не помешала принцу Гарри закрутить роман с артисткой, причем весьма страстный. Ведь спустя годы уже 51-летняя актриса называет эти отношения самыми запоминающимися!

Кэтрин Оммани рассказала журналистам в красках, как ее покорил тогда еще молодой представитель монаршей семьи: сначала вечер в баре, потом фирменные бутерброды принца на кухне и очень запоминающееся завершение того дня.

“Я сказал ему, что мне нужно домой. Именно тогда он взял меня за талию, прижал к стене и подарил мне самый невероятный, самый страстный поцелуй в моей жизни! Я совершенно потеряла дар речи”, – вспоминает звезда интрижку с принцем Гарри.