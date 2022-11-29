В СССР пытались создать кроликов-экстрасенсов

Во времена существования СССР местные ученые организовывали опыты, направленные на создание кроликов-экстрасенсов.

В 20-е годы прошлого века специалисты нацелили усилия на изучение телекинеза и телепатии.

Как утверждают источники, советские ученые отталкивались от того, что живые организмы в состоянии генерировать электрические импульсы, а значит есть шанс передачи определенной информации посредством электромагнитного поля.

Эксперименты в этом направлении активно проводились в стенах Института исследований мозга. В качестве подопытных выступали кролики, в голову которых целенаправленно внедряли электроды. Другое животное относили на достаточное расстояние, а затем били током. Первый кролик в таком случае сразу реагировал на не слишком гуманные манипуляции.

Ученые пытались убедить, что телепатическая передача информации возможна. Однако в конечном итоге добиться от опытов желаемого результата так и не удалось, а исследования в соответствующей области решили окончательно остановить.