 

НЛО размером с Луну больше года находится на поверхности Солнца

29.11.2022, 6:42, Разное
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Уфологи часто сообщают о своих наблюдениях неопознанных летательных объектов (НЛО) возле Солнца, однако на этот раз все несколько иначе. Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил НЛО, который буквально скользит по поверхности Солнца.

По мнению исследователя, объект по форме напоминающий треугольник уже более года скользит по поверхности Солнца. Об этом он заявил, ссылаясь на диаграмму Helioviewer. Уоринг считает, что размеры объекта просто огромны – размером с Луну.

Уфолог сообщил, что он обращался к ученым НАСА через аккаунт в Твиттере в надежде получить объяснения данному явлению, но так и не дождался от них ответа. Мало того – они вообще не отвечают, сообщает уфолог.

Однако, чтобы это ни было, НЛО имеет треугольную форму, он курсирует там уже много лет, что подтверждают записи с четырех камер НАСА (то есть это не дефект одной из камер). Объект черный, что означает, что он не горячий, сохраняя пониженную температуру, даже когда скользит по Солнцу. И, самое интересное, он периодически возвращается в исходное положение, находясь в поле зрения Земли.

Ссылаясь на данные наблюдения Скотт Уоринг называет их неоспоримыми доказательствами присутствия в Солнечной системе внеземных цивилизаций, которые ведут наблюдение за Землей.


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