Спустя 14 лет НАТО повторит обещание о вступлении Украины в альянс

Спустя 14 лет после Бухарестского саммита, на котором в НАТО заявили, что Украина и Грузия станут членами альянса, на новой встрече в Бухаресте министры иностранных дел стран-членов повторят это обещание и пообещают новую поддержку Украине, пишет The Independent. Однако, как отмечает издание, ожидать вступления Киева в НАТО в ближайшее время не стоит.



АР

Во вторник НАТО вернётся на место принятия одного из самых противоречивых решений за всю историю своего существования, где повторит данное Украине обещание о том, что страна однажды присоединится к альянсу, пишет The Independent.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на два дня во Дворце парламента в столице Румынии Бухаресте. Именно там в апреле 2008 года президент США Джордж Буш убедил своих союзников открыть двери НАТО для Украины и Грузии, несмотря на возражения России.

«НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии. Сегодня мы достигли согласия, что эти страны станут членами НАТО», — было сказано в итоговом документе Бухарестского саммита. Президент РФ Владимир Путин, который присутствовал на саммите, назвал это «прямой угрозой» безопасности своей страны.

Как отмечает издание, некоторые эксперты называют решение, принятое в Бухаресте, огромной ошибкой, в результате которой РФ почувствовала себя загнанной в угол. Впрочем, в НАТО утверждают, что не заставляют страны вступать в альянс, и что некоторые страны просили о вступлении, чтобы защититься от России.

На этой неделе, спустя более 14 лет после Бухарестского саммита, НАТО пообещает оказать долгосрочную поддержку Украине в защите от российских воздушных, ракетных и наземных атак. «НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим», — заявил на прошлой неделе генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По его словам, присоединением Северной Македонии и Черногории в последние годы альянс «продемонстрировал, что дверь НАТО открыта и что решение о членстве должны принимать союзники НАТО и страны-претенденты». Столтенберг также назвал это «посланием Украине».

На встрече в Бухаресте, полагает The Independent, НАТО может дать новые обещания по оказанию поддержки Украине в виде поставок топлива, электрогенераторов, медикаментов и устройств для глушения беспилотников. Некоторые из стран альянса, вероятно, также объявят о новых поставках военного оборудования для Украины — прежде всего систем противовоздушной обороны.

«В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от советского оборудования к современным стандартам НАТО, доктрине и обучению. Это не только улучшит вооружённые силы Украины и поможет им лучше интегрироваться, но и выполнит некоторые условия для вступления в НАТО», — отмечает Столтенберг.

Тем не менее, Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. А на фоне продолжающейся российской спецоперации и вовсе неясно, как вообще будут выглядеть границы Украины. Однако даже сейчас, учитывая экономические последствия украинского конфликта для стран НАТО, Столтенберг, пишет издание, не стал настаивать на том, чтобы Украина начала переговоры.

«Большинство войн заканчиваются переговорами. Но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ увеличить шансы на мирное решение — это поддержать Украину», — заявил генсек НАТО.

The Independent сообщает, что в Бухаресте также будут находиться министры иностранных дел Боснии, Грузии и Молдовы. По словам Столтенберга, НАТО «предпримет дальнейшие шаги, чтобы помочь им защитить свою независимость и укрепить их способность защищать себя».