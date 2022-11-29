Пропутинский профессор экономики раскритиковал руководство ЕС за превращение Европы в американскую марионетку

Бюджетно-налоговая политика каждой страны относится к прерогативе парламента, представители которого должны отстаивать интересы своего народа. Однако в ситуации с конфликтом на Украине и последовавшими за этим санкциями и ограничениями внешние силы фактически навязывают свои решения парламентам и правительствам Европы, пишет в статье для портала Público Хуан Торрес Лопес, профессор прикладной экономики Университета Севильи. По его мнению, это наглядно показывает, что ЕС превращается в марионетку властных лобби из США, которые оказывают влияние на решения европейских властей.



AP

Если раньше ещё сохранялась какая-то надежда на то, что Европейский союз способен стать движущей силой для построения многополярных международных отношений на основе мирной дипломатии, а также успешно пропагандировать новый тип «устойчивой и более справедливой экономики», то за последние месяцы она практически исчезла, пишет в своей статье для портала Público профессор прикладной экономики Университета Севильи Хуан Торрес Лопес, автор сотен популярных статей по экономическому анализу. По его мнению, сейчас с сожалением приходится наблюдать, как Евросоюз превращается в «марионетку» и всё чаще действует по указке из Вашингтона.

После обострения конфликта на Украине руководство ЕС выбрало «наихудшую» позицию из всех возможных, подчёркивается в статье. Политика, которой придерживается Брюссель, фактически делает Европу всё более зависимой от США, вынуждая её население расплачиваться за всё с экономической точки зрения — и в то же время это наносит серьёзный ущерб Украине, отмечает автор. Руководство ЕС упорно продолжает настаивать на том, что единственно возможный вариант для завершения конфликта состоит в продолжении оказания военной помощи Киеву, и это вынуждает его «постоянно лгать общественному мнению относительно реального положения дел, чтобы скрыть провал той стратегии, которую он защищает».

При этом Брюссель оказался не в состоянии своевременно отреагировать, столкнувшись с рекордным ростом инфляции: она превратилась в самую серьёзную экономическую проблему, которую Европа переживает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Между тем такая сложная и многосторонняя проблема требовала от руководства ЕС применить единую более скоординированную и широкомасштабную политику, подчёркивает автор.

В то время как правительство Соединённых Штатов Америки, со своей стороны, не замедлило принять необходимый закон, направленный на снижение инфляции, отмечается в статье. В рамках этого законопроекта предлагается, в частности, снизить для американских семей общие затраты на энергию и на основные продукты, а также расходы на медицинское обслуживание и лекарства. Кроме того, Вашингтон намерен выделить крупнейшие в истории США инвестиции на борьбу с изменением климата, повысить налогообложение для наиболее обеспеченных граждан и для крупных корпораций, уменьшая тем самым дефицит бюджета.

Однако Европейская комиссия увидела в этом законе не пример для подражания, а лишь угрозу для некоторых европейских промышленных групп — не осознавая того, что этой угрозы вообще не возникло бы, если бы Брюссель продвигал в рамках ЕС такой же «разумный и адекватный» подход к ситуации, как это делает Вашингтон, подчёркивает автор. По его оценкам, Евросоюз вместо этого лишь продолжает бросаться из крайности в крайность и демонстрировать явные признаки того, что его руководству «не хватает инициативы и разума, чтобы правильно отреагировать и с мужеством встретить возникшие перед ним проблемы».

Такие недавние инициативы ЕС, как ввести ограничение для цен на газ или объявить Россию страной, поддерживающей «терроризм», никаким образом не могут способствовать урегулированию и лишь мешают хоть как-то содействовать началу переговоров, констатирует автор. В то время как даже Соединённые Штаты, несмотря на всю свою риторику, фактически не решились на этот шаг, прекрасно осознавая, что он повлечёт лишь негативные последствия и не принесёт никакой пользы. К тому же это «очень циничное и трусливое решение», потому что по аналогии тогда необходимо признать «спонсорами терроризма» и такие страны, как Израиль или США, говорится в статье.

В дополнение к этому вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что фискальная политика национальных правительств «не должна противоречить Европейскому центральному банку». И хотя фискальная и денежно-кредитная политика, действительно, не должны идти в противоположных направлениях, однако подобное заявление Домбровскиса — это не решение проблемы, а «недопустимое варварство», подчёркивает автор. По его мнению, альтернативой в данной ситуации должна стать разумная координация фискальной и денежно-кредитной политики, а не жёсткое подчинение правилам ЕЦБ.

Такое предложение вице-президента Европейской комиссии фактически «подрывает основы, на которых было построено современное демократическое государство», отмечается в статье. Поскольку в рамках демократической европейской системы фискальная политика и разработка проекта бюджета относится к прерогативе национальных парламентов, где избранные народом представители должны защищать свой национальный суверенитет, что отражено в Конституции любой демократической страны Европы, поясняет автор.

По его мнению, инициатива Домбровскиса нарушает демократические принципы, поскольку требования ЕЦБ обычно не являются нейтральными, а скорее, являются результатом конкретного политического подхода, который подразумевает решение о том, что общие доходы и богатство должны переходить в пользу каких-то определённых лиц. И самое удивительное заключается в том, что 27 национальных парламентов, не говоря уже о депутатах Европарламента, молчат и даже ничего не возражают на этот счёт, подчёркивается в статье.

Это свидетельствует о том, что Европа практически превращается в «марионетку» в ​​руках Соединённых Штатов, предупреждает автор. И очень могущественные лобби, которые продвигают свои интересы, фактически диктуют свои решения, в том числе и для Европейского центрального банка, который управляется представителями частного капитала, а также для европейских лидеров, которые сами «либо не знают, что такое представительная демократия, либо не верят в неё», говорится в статье.