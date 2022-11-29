Украинский военный Масюк рассказал об употреблении бойцами ВСУ спайса

В телефоне пленного украинского военного Владимира Масюка нашли видеозаписи и фотографии, доказывающие употребление бойцами вооруженных сил Украины наркотиков.

Масюк родился в Закарпатье, служил в 120-м отдельном разведбате, в плен попал под Артемовском. «Да, у нас наркотики употребляли», – сказал он, пояснив, что военные «траву курили, спайс нюхали». По его словам, из его группы постоянно наркотики употребляли два человека из 11, остальные – время от времени, передает РИА «Новости».

Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика. Подобное «лечение» может понадобиться из-за последствий боевых действий, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

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