 

Telegraph сообщила о намерении властей Нидерландов выкупить принудительно и закрыть до 3 тыс. ферм

29.11.2022, 5:25, Новости дня
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Правительство Нидерландов намерено купить и закрыть до 3 тыс. ферм, чтобы соответствовать правилам ЕС по охране природы и сократить загрязнение азотом, сообщают СМИ.

Утверждается, что речь идет о 2–3 тыс. ферм или других крупных предприятий вблизи экологически уязвимых районов. Власти страны намерены продвигать принудительный выкуп, если не наберется достаточно фермеров, добровольно принявших предложения. По версии властей, фермерам предложат суммы «значительно выше» цены ферм. Предполагается, что предложение составит 120% от стоимости фермы, но эта информация не подтверждена, пишет Telegraph.

Министр природы и азота Нидерландов  Христианна ван дер Вал-Зеггелинк заявила, что «лучшего предложения не будет», а принудительный выкуп готовы осуществлять «с болью в сердце». Агентство по охране окружающей среды заявляет, что местные виды исчезают в Нидерландах быстрее, чем в остальной Европе, и что биоразнообразие находится под угрозой.

Напомним, летом голландские фермеры и поддерживающие их граждане королевства вышли на акции протеста, которые распространились по всей стране и выплеснулись за ее пределы в соседние европейские государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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