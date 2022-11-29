Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%

В январе – октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.

На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из РФ СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.

В 2021 году страны Европы получили из РФ 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel сообщил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из РФ почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, информирует аналитическая компания Refinitiv.

Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.

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