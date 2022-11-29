 

Собянин сообщил о скором открытии поликлиники на Ангарской улице

29.11.2022, 5:20, Разное
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Обновленную поликлинику осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник назвал развитие амбулаторного звена приоритетом для столичного здравоохранения.

В ходе реконструкции изменена планировка здания, завезено новое оборудование, мебель. Получать помощь в филиале будут более 50 тысяч москвичей.

“Я надеюсь, качество, отношение к пациентам тоже будет новое, гораздо лучше, в связи с тем, что новые возможности у врачей появляются и для комфортной работы, и для диагностики, и для лечения”, – сказал Собянин.

Поликлиника рассчитана на 558 посещений в смену. Там работают 34 медика. Прием ведут врачи общей практики, хирург, уролог, невролог, кардиолог, офтальмолог и другие специалисты.

Оборудованы кабинеты маммографии, ультразвуковой и рентгенодиагностики. Выделены помещения для массажа, физиотерапии и лечебной физкультуры.

Медучреждение оснастили новейшим оборудованием. Так, в клинике появился цифровой маммограф, который позволяет проводить информативную и безболезненную диагностику. Закуплены хирургические лазерные аппараты, физиотерапевтическое оборудование и другая техника.

В программу реконструкции входит более 200 поликлиник. Это половина столичного амбулаторного фонда. Обновленные медучреждения работают по новому московскому стандарту: там организованы отдельные входы для взрослого и детского отделений и пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

В реконструированные поликлиники закупили уже более 500 единиц медицинского оборудования: аппараты КТ, рентгена, МРТ и прочую технику.


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