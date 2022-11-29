 

Миллионы на платье: Появились детали свадьбы притащившей мужика из Африки Штурм

29.11.2022, 5:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Личная жизнь прославленной певицы всегда была наполнена событиями. К 56 годам за ее плечами целых два брака, правда, оба неудачные. Замужество, к сожалению, не принесло Наталье Штурм счастья, зато подарило ей прекрасных детей, с которыми на старости лет она не одинока.

Впрочем, совсем скоро ее будни будут скрашивать не только наследники, но и новый муж. Как оказалось, артистка выходит замуж – за мужчину, которого буквально притащила в свою жизнь из Африки. Звезда познакомилась с избранником по имени Альберт в Занзибаре. Они разговорились и решили больше не расставаться.

Вскоре парочка решила пожениться, так что, теперь Наталья Штурм во всю занимается подготовкой к свадьбе, детали которой раскрыла журналистам. Торжество пройдет в начале 2023-го в Перу, а на артистке будет дорогущее платье. Купила певица его в Дубае, куда поехала ради этой цели и где днями ходила по магазинам в поисках того единственного и неповторимого!

“Стоит оно, правда, недешево: в переводе на русские деньги 4 миллиона рублей. Но, с другой стороны, свадьба у меня бывает не каждый день”, – сказала дважды разведенная звезда.

Кажется, певица души не чает в своем избраннике, который, по ее словам, бизнесмен. У парочки схожие взгляды на жизнь: Наталья Штурм и ее будущий супруг обожают путешествовать и открывать новые места.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.22 / Мнение: Иранский порт в России, вред демократии для дипломатии и мировое лидерство БРИКС

12.08.22 / Володин: Ответственность за ядерную катастрофу будет лежать на Байдене и Зеленском

07.12.21 / Кот спас хозяина от смертельно опасного «друга», который спрятался в пакете из супермаркета

13.12.21 / Мнение: Прокачка ресурсов

23.11.20 / От платьев из конопли до дубленок эпохи перестройки: лукбуки новых коллекций

22.07.21 / Регина Тодоренко встретилась с Сарой Джессикой Паркер в Нью-Йорке

13.04.22 / Антонио Бандерас и Николь Кемпел приняли участие в традиционном пасхальном шествии в Малаге

14.05.21 / НЛО, похожий на объект из библейской картины, пролетел под МКС

05.04.22 / РУДН переименуют в Российский университет дружественных стран

14.09.20 / Пшенка – еда будущего?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика