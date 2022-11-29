Мнение: О потерях Вооружённых сил Украины… Это надо видеть!



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Всего один украинский город. Всего одно городское кладбище. Всего один осенний день…

Потери сторон в ходе нынешнего российско-украинского вооружённого конфликта с момента его начала стали одним из главных полей брани в ходе развернувшейся «информационной войны». Где логика проста, как два пальца об асфальт: «свои» потери приуменьшать или замалчивать, «противника» — преувеличивать и распространять. Киев особенно преуспел в этом, каждый день приплюсовывая к мартирологу «российских военных» очередные 400-900 чел. О своих же павших бойцах последний раз он распространялся в июне, когда советник Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил цифру в 10 тыс. военнослужащих с 24 февраля ВСУ. Ясно, что действительности не соответствует ни то, ни другое.

Меж тем смертоносный конвейер не останавливается ни на сутки. Не так давно на Криворожском центральном кладбище был выделен новый участок под захоронения погибших военнослужащих. И вот…

Свободных мест для захоронения с каждым днём становится всё меньше. Об этом сообщается в репортаже голландского издания NRC, которое сложно заподозрить в «симпатиях» к России. Из почти полутора сотен потенциальных могил на новом участке заполнены уже более половины. И похороны идут каждый день, утверждает голландский корреспондент Флорис Аккерман, который лично посетил одну из таких траурных церемоний в позапрошлое воскресенье, 13 ноября.

Хоронили 41-летнего украинского солдата Евгения Ходаковского, который пал в боях под Херсоном, якобы взятым ВСУ без единого выстрела. Над его гробом сине-желтый украинский флаг и красные розы. Вдова во всём чёрном, кажется, вот-вот сама рухнет в могилу, подготовленную для ёё мужа. Ничуть не лучше и состояние матери покойного, которую родные поддерживают под руки с двух сторон. Ветер то и дело задувает поминальные свечи в руках участников церемонии — их зажигают снова и снова. Один из сослуживцев погибшего произносит речь, где называет Евгения «символом единства, противостоящим насилию и несправедливости и отдавшим в борьбе свою жизнь». Он также негодует, что «Украину засыпают именно такими солдатами», но заканчивает сакральным «Герої не вмирають».

После этих слов мать Ходаковского в слезах падает на гроб, а вдова становится на колени у его фотографии в изголовье и несколько минут глядит на портрет. Солдаты мрачно смотрят вперед. Один из них утирает тыльной стороной ладони непрошеные слёзы. А со стороны за прощанием наблюдает 65-летняя Ольга Степанова, волонтёр, чья задача фотографировать все солдатские похороны. Евгений Ходаковский для нее 182-й с того самого дня, как 13 марта 2022 года на Центральном кладбище Кривого Рога похоронили первого погибшего в противостоянии с Россией. Тогда это было на главной аллее, затем прощальные церемонии начали проходить и в других местах кладбища, а теперь под них выделили новый участок.

По словам Ольги Степановой, которые Флорис Аккерман привёл в статье, похороны идут каждодневно. А иногда в день звучат и по 4-5 траурных салютов одновременно. Так что волотнёрка порой не успевает заснять всё, особенно когда некоторые церемонии проводятся на семейных участках по желанию родственников погибших. Тем временем над местом упокоения Евгения Ходаковского вырастает свежий холмик бурой земли. Работники кладбища расставляют венки, устанавливают крест и фото, втыкают в землю обязательный жёлто-голубой флаг. Люди уходят, и взору Флориса Аккермана открывается новая могила по соседству. Возможно, уже завтра она примет ещё одного погибшего.

Ольга Степанова перед тем, как уйти домой, показывает голландскому журналисту другие свежие могилы. Она зачитывает вслух имена с пластиковых табличек на крестах — Александр Алещенко, Александр Землянин, Илья Кондратьев, Руслан Майданник, Владислав Гошин. Обычные славянские имена и фамилии, на кладбищах в Центральной России такие тоже часты на памятниках. Самому младшему из похороненных рядом с Евгением Ходаковским лишь 22 года, самому старшему — всего 49. «Это всё как-то неправильно: смертей больше, чем показывает статистика», — шепчет Флорис Аккерман.

В Кривом Роге 42 кладбища, открыты для захоронений менее половины из них. Если на каждом нашли своё последнее пристанище по 150-200 павших солдат, это значит, что в одном лишь городе с 600-тысячным населением погибли от двух до трёх тысяч человек. Из примерно 150 тыс. мужчин в возрасте от 18-ти до 55-ти. Или от 1,5% до 2% жителей соответствующего пола и возраста. Даже с поправкой на то обстоятельство, что в райцентре могут хоронить часть погибших со всей криворожской агломерации (численность населения — около 1 млн чел.), число украинских военных среди жертв этого конфликта можно очень осторожно оценить в 1,0-1,3% от общего количества мужчин возрастной категории 18-55. Её общую численность украинская статистика оценивала примерно в 10 млн чел на конец 2021 года. Вот и считайте…

А ведь на каждого из убитых приходится, по статистике, ещё трое-четверо раненых. 80% из которых, скорее всего, окажутся ранеными тяжело и станут инвалидами: так утверждает медицинская #статистика современных вооружённых конфликтов.

Вам не жутко и не страшно от всех таких цифр?

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