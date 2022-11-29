Мнение: ТАЙМКОДЫ Стрима №37
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Народу почему-то, судя по комментам на Ютубе, очень “зашла” моя “История про зубы”. Можно начать с нее (1:08:50).
ТАЙМКОДЫ
0:25 Про «Доброе время суток» и порчу кармы
1:30 О чем можно и о чем нельзя говорить на канале
2:20 Маск и Твиттер. Кто кого?
4:00 Нужен ли в Москве Новый год и почем?
6:50 Ключевая особенность московских празднеств – сжечь максимум энергии в беспросветной ночи
8:50 Как сделать в Москве «День солидарности с украинскими городами»
11:50 «Задержимся на цифре «37» – коварен бог…»
13:45 Когда же конец СВО?
18:00 Волнения в Китае внушают оптимизм за судьбу человечества
20:20 Почему Россия всё взрывает при отходе
23:30 Так все-таки Херсон – чей?
26:20 Почему смешно слышать про «мы всё отстроим заново»
30:00 Интересный иноагент Александр Баунов. Его теория про русских как партизан мирового порядка
38:45 Нужны ли России Луганск и Донецк, а если нужны, то ЗАЧЕМ (спойлер – чтобы обменять на Крым)
42:05 Изначальный план 2014 года (военная тайна)
46:00 Правильное отношение к Сергею Шнурову. Шнуров и Пригожин. Что раздражает в солистке «Ленинграда»
49:40 Гражданское чувство Шнурова – музыкальный автомат. Играет, если бросить монетку
54:30 Выживет ли Твиттер без рекламодателей
56:40 Оскотинивание и война как катализатор процесса. Юбилей – 105 лет Окт. Революции
1:01:20 Пойдет ли Путин на выборы в 2024 году (спойлер – если доживет)
1:02:30 Действительно ли русские люди жестоки? Или народ не жестокий – народ просто сломанный?
1:07:00 Коренной перелом… хребта.
1:08:05 Как люди уходят по мобилизации
1:08:50 Страшная история школьного детства: как я лечил зубы. Почему я теперь понимаю мобилизованных
1:18:50 Выгодна ли война России. Сравнить Украину и Сирию
1:23:40 Иррациональность СВО. Почему русские – народ-шахид «по Баунову»
1:26:25 Смысл писать комменты?
1:28:00 Страна, построенная на всеобщем недоверии. Путин не может найти себе «такого как Путин»
1:31:00 О Германии
1:36:00 О ракете, упавшей в Польше
1:38:10 Азартные Парамоши в Кремле
1:40:30 Может ли помочь России иностранная оккупация (как помогла Германии и Японии). Почему Россию некому оккупировать (спойлер – бесполезно)
1:43:50 «Молодая гвардия» Фадеева – самое опасное и подрывное сочинение в школьной программе с точки зрения оккупационной власти. Почему Фадеев в панике полностью переписывал первоначальную версию романа
1:52:30 Чудеса с правами собственности в Европе. Волож из Яндекса, оставшийся без дома
1:56:30 Чем чреват отказ от идеалов – читаем Льва Толстого
1:58:30 Бедный, бедный Абрамович. За что у него отобрали «Челси»
2:00:30 Удивительный Тинькофф. Прохиндей или шпион? Если шпион – то чей?!
2:02:40 Стендап Потанина в переписке с Тиньковым. Почему наши «олигархи» – сплошной Камеди-клаб?
2:06:00 Почему им не смешно и они не сомневаются. Нормальные люди – мечта Оруэлла
2:07:50 Откуда в пабликах всплыла тема бомбоубежищ в российских городах
2:11:00 О шахматисте Леко, который не Портиш (шахматы)
2:13:30 Берлинская защита в испанке (шахматы)
2:16:20 Надолго ли хватит России пока не арестованных золото-валютных резервов. Вспоминаем 2014 год
2:21:55 Можно ли было избежать войны, «если бы Украина вела себя умнее»
2:24:40 Как получилось, что Украина во всем права (спойлер – помогла РФ)
2:28:00 Трагическая история «партии 5 декабря» (которой так и не дали стать партией)
2:29:10 Особенности российского партстроительства – анекдот про сумасшедших без бассейна
2:41:30 В мире побеждают идеи троцкизма (а Сталин погружается в пучину забвения)
2:43:05 Помогла ли СССР «тактика выжженной земли»
2:45:00 Россияне: оптика, помогающая понять их психологию
2:47:10 Скандал среди российских книголюбов
2:55:50 Хватит ли у России денег? Пример Мариуполя
3:01:30 Еще раз о Баунове
3:02:00 Два неприятных талантливых детских писателя. Об Успенском и Алексине
3:07:00 Девственный мир советских мультфильмов
3:15:10 Будут ли массовые сдачи в плен
3:20:40 О художественных произведениях Константина Крылова. Почему он не смог построить свой мир
3:22:20 О книге К.Крылова «Нацистская диета». Почему вредно ненавидеть себя
3:27:20 Есть ли у западного образования преимущество перед российским
3:30:50 Самая большая проблема российского высшего образования
3:32:00 Иллюзия слабых людей: кому поможет легалайз (право на ношение оружия)
3:35:10 Хозяйское чувство (ответ на вопрос «почему вы не уезжаете»)
3:37:00 Чем хороша большая аудитория
3:41:00 А почему, в самом деле, не отбирать собственность у богатеев? Победа всемирного совка.
3:58:40 Рак крови у Тинькова и прочие приколы. Главный вопрос современности – откуда у Тинькова гражданство США?!
4:10:20 Страшные теории конспирологов – почему Простоквашино брошенная деревня?
4:11:30 Галковский как писатель.
4:15:00 Поем песню Гребенщикова (голосом, не лишенным приятности)
4:17:20 Почему в РФ закрываются и банкротятся даже оборонные заводы
4:19:50 Велосипедист без в/о – простой российский гений бизнеса
4:23:00 «Совы не то, чем кажутся». Путин, Сечин, Потанин…
КОНЕЦ
В ЖЖ список таймкодов в этот раз чуть полнее, чем в описании на Ютубе – туда просто не всё влезло по знакам. Выделил жирным те куски стрима, которые готов особо рекомендовать слушателям.
Источник: Размышления вольного социолога
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