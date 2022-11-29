Мнение: ТАЙМКОДЫ Стрима №37

Народу почему-то, судя по комментам на Ютубе, очень “зашла” моя “История про зубы”. Можно начать с нее (1:08:50).

ТАЙМКОДЫ

0:25 Про «Доброе время суток» и порчу кармы

1:30 О чем можно и о чем нельзя говорить на канале

2:20 Маск и Твиттер. Кто кого?

4:00 Нужен ли в Москве Новый год и почем?

6:50 Ключевая особенность московских празднеств – сжечь максимум энергии в беспросветной ночи

8:50 Как сделать в Москве «День солидарности с украинскими городами»

11:50 «Задержимся на цифре «37» – коварен бог…»

13:45 Когда же конец СВО?

18:00 Волнения в Китае внушают оптимизм за судьбу человечества

20:20 Почему Россия всё взрывает при отходе

23:30 Так все-таки Херсон – чей?

26:20 Почему смешно слышать про «мы всё отстроим заново»

30:00 Интересный иноагент Александр Баунов. Его теория про русских как партизан мирового порядка

38:45 Нужны ли России Луганск и Донецк, а если нужны, то ЗАЧЕМ (спойлер – чтобы обменять на Крым)

42:05 Изначальный план 2014 года (военная тайна)

46:00 Правильное отношение к Сергею Шнурову. Шнуров и Пригожин. Что раздражает в солистке «Ленинграда»

49:40 Гражданское чувство Шнурова – музыкальный автомат. Играет, если бросить монетку

54:30 Выживет ли Твиттер без рекламодателей

56:40 Оскотинивание и война как катализатор процесса. Юбилей – 105 лет Окт. Революции

1:01:20 Пойдет ли Путин на выборы в 2024 году (спойлер – если доживет)

1:02:30 Действительно ли русские люди жестоки? Или народ не жестокий – народ просто сломанный?

1:07:00 Коренной перелом… хребта.

1:08:05 Как люди уходят по мобилизации

1:08:50 Страшная история школьного детства: как я лечил зубы. Почему я теперь понимаю мобилизованных

1:18:50 Выгодна ли война России. Сравнить Украину и Сирию

1:23:40 Иррациональность СВО. Почему русские – народ-шахид «по Баунову»

1:26:25 Смысл писать комменты?

1:28:00 Страна, построенная на всеобщем недоверии. Путин не может найти себе «такого как Путин»

1:31:00 О Германии

1:36:00 О ракете, упавшей в Польше

1:38:10 Азартные Парамоши в Кремле

1:40:30 Может ли помочь России иностранная оккупация (как помогла Германии и Японии). Почему Россию некому оккупировать (спойлер – бесполезно)

1:43:50 «Молодая гвардия» Фадеева – самое опасное и подрывное сочинение в школьной программе с точки зрения оккупационной власти. Почему Фадеев в панике полностью переписывал первоначальную версию романа

1:52:30 Чудеса с правами собственности в Европе. Волож из Яндекса, оставшийся без дома

1:56:30 Чем чреват отказ от идеалов – читаем Льва Толстого

1:58:30 Бедный, бедный Абрамович. За что у него отобрали «Челси»

2:00:30 Удивительный Тинькофф. Прохиндей или шпион? Если шпион – то чей?!

2:02:40 Стендап Потанина в переписке с Тиньковым. Почему наши «олигархи» – сплошной Камеди-клаб?

2:06:00 Почему им не смешно и они не сомневаются. Нормальные люди – мечта Оруэлла

2:07:50 Откуда в пабликах всплыла тема бомбоубежищ в российских городах

2:11:00 О шахматисте Леко, который не Портиш (шахматы)

2:13:30 Берлинская защита в испанке (шахматы)

2:16:20 Надолго ли хватит России пока не арестованных золото-валютных резервов. Вспоминаем 2014 год

2:21:55 Можно ли было избежать войны, «если бы Украина вела себя умнее»

2:24:40 Как получилось, что Украина во всем права (спойлер – помогла РФ)

2:28:00 Трагическая история «партии 5 декабря» (которой так и не дали стать партией)

2:29:10 Особенности российского партстроительства – анекдот про сумасшедших без бассейна

2:41:30 В мире побеждают идеи троцкизма (а Сталин погружается в пучину забвения)

2:43:05 Помогла ли СССР «тактика выжженной земли»

2:45:00 Россияне: оптика, помогающая понять их психологию

2:47:10 Скандал среди российских книголюбов

2:55:50 Хватит ли у России денег? Пример Мариуполя

3:01:30 Еще раз о Баунове

3:02:00 Два неприятных талантливых детских писателя. Об Успенском и Алексине

3:07:00 Девственный мир советских мультфильмов

3:15:10 Будут ли массовые сдачи в плен

3:20:40 О художественных произведениях Константина Крылова. Почему он не смог построить свой мир

3:22:20 О книге К.Крылова «Нацистская диета». Почему вредно ненавидеть себя

3:27:20 Есть ли у западного образования преимущество перед российским

3:30:50 Самая большая проблема российского высшего образования

3:32:00 Иллюзия слабых людей: кому поможет легалайз (право на ношение оружия)

3:35:10 Хозяйское чувство (ответ на вопрос «почему вы не уезжаете»)

3:37:00 Чем хороша большая аудитория

3:41:00 А почему, в самом деле, не отбирать собственность у богатеев? Победа всемирного совка.

3:58:40 Рак крови у Тинькова и прочие приколы. Главный вопрос современности – откуда у Тинькова гражданство США?!

4:10:20 Страшные теории конспирологов – почему Простоквашино брошенная деревня?

4:11:30 Галковский как писатель.

4:15:00 Поем песню Гребенщикова (голосом, не лишенным приятности)

4:17:20 Почему в РФ закрываются и банкротятся даже оборонные заводы

4:19:50 Велосипедист без в/о – простой российский гений бизнеса

4:23:00 «Совы не то, чем кажутся». Путин, Сечин, Потанин…

КОНЕЦ

В ЖЖ список таймкодов в этот раз чуть полнее, чем в описании на Ютубе – туда просто не всё влезло по знакам. Выделил жирным те куски стрима, которые готов особо рекомендовать слушателям.