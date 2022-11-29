В Подмосковье загорелся торговый центр “Альбатрос”

Инцидент произошел в подмосковном “Дмитрове”. Как сообщает ОСН, пожар начался на третьем этаж торгового центра “Альбатрос”.

Посетители и сотрудники успели эвакуироваться самостоятельно, еще до приезда МЧС. Об этом пишет RT.

По сообщениям очевидцев, пожарные машины к торговому центру уже подъехали. О причинах возгорания и пострадавших пока не известно, информации уточняется, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.