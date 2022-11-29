 

В Подмосковье загорелся торговый центр “Альбатрос”

29.11.2022, 3:58, Разное
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Инцидент произошел в подмосковном “Дмитрове”. Как сообщает ОСН, пожар начался на третьем этаж торгового центра “Альбатрос”.

Посетители и сотрудники успели эвакуироваться самостоятельно, еще до приезда МЧС. Об этом пишет RT.

По сообщениям очевидцев, пожарные машины к торговому центру уже подъехали. О причинах возгорания и пострадавших пока не известно, информации уточняется, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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