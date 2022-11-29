 

Рев изюбря: одинокое рогатое чудище сняли на видео в Бурятии

29.11.2022, 3:58, Разное
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В Бурятии инспектору государственного природного надзора удалось стать свидетелем редкого явления. В широченном поле гулял одинокий благородный олень. Мужчина снял зверя на видео.

Издалека не было понятно, что за чудище с рогами бродит без своих сородичей, однако при приближении стало возможно разглядеть изюбря. Примечательно, что животное не испугалось человека.

Как сообщает портал “Байкал Daily”, благородный олень попозировал специалисту на фоне Восточно-Саянских гор. Авторы статьи выяснили, что у изюбрей Бурятии наступил любовный сезон, поэтому особенной удачей будет услышать их рев. По народному поветрию, он продлевает жизнь.


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