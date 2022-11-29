Insider – неожиданный наплыв россиян на Пхукет застал врасплох местных туроператоров

После возобновления рейсов из РФ в Таиланд российские туристы массово возвращаются на Пхукет, передаёт Insider. По словам президента Ассоциации тайских туристических агентов Сисдивачра Чивараттанапорна, туроператоры на крупнейшем острове Таиланда оказались не готовы к подобному внезапному наплыву путешественников.



АР

Российские туристы массово возвращаются на крупнейший остров Таиланда Пхукет после возобновления прямых рейсов из РФ в конце октября, пишет Insider. К такому наплыву путешественников местные туроператоры оказались не готовы.

Как отмечает издание, несмотря на то, что после начала российской спецоперации на Украине число туристов из РФ снизилось из-за западных санкций, в первые 10 дней ноября русские составляли самую большую группу туристов на Пхукете — 18 370 из 75 247 человек.

По словам президента Ассоциации тайских туристических агентов Сисдивачра Чивараттанапорна, туроператоры на Пхукете оказались не готовы к внезапному наплыву туристов.

Первым прямым рейсом из Москвы в Таиланд с начала спецоперации был чартерный рейс авиакомпании Ikar Airlines. Он прибыл на Пхукет 30 октября, где пассажирам устроили торжественный приём сотрудники аэропорта в честь возвращения российского туризма. В тот же день прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы возобновил «Аэрофлот».

Insider напоминает, что Пхукет в значительной степени зависит от туризма. До пандемии коронавируса индустрия составляла около 80% экономики острова и обеспечивала более 300 тыс. рабочих мест. Значительную часть туристов составляют именно россияне. Но если в январе этого года их число составляло 24 тыс., то после начала украинского конфликта число путешественников из РФ сократилось до 3 200 — 4 200 в месяц в период с мая по сентябрь.

Международные рейсы из РФ были приостановлены, так как из-за санкций российские авиакомпании были вынуждены искать источники снабжения. Теперь, когда прямые рейсы возобновились, российские авиакомпании расширяют маршруты в Таиланд, придерживающийся нейтральной позиции в отношении украинского конфликта. В общей сложности в 2022 году страна планирует принять 1 миллионов российских туристов.