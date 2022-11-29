Мнение: Поздравления Путина

“Президент России Путин поздравил нового премьера Ирака Судани с избранием…”

Взгляд наткнулся на такое рутинное сообщение, мелькнувшей в новостной ленте. Казалось бы – ну мелькнуло и мелькнуло, завтра же канет в Лету, кому это интересно. Хотя, если остановиться и секунду подумать – конечно, немного странно. Судани какой-то, Ирак… какое дело нашему деятелю до них? У РФ и Ирака что – хорошие отношения? Хм. И давно? Или это просто вежливость такая. В мире под 200 стран, и каждого избранного там правителя президент РФ поздравляет, что ли?

Я вбил в поисковик “президент Путин поздравил с избранием”. Да, как-то похоже на то.

2022. Путин поздравил Шарифа с избранием премьер-министром Пакистана

2021. Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Японии Фумио Кисиду с избранием на этот пост.

2020. Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием премьер-министром Японии

2021. Президент России Владимир Путин поздравил главу партии «Ямина» Нафтали Беннета, который стал новым премьер-министром Израиля.

2018. Путин поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

Словом, это такая, получается, дипломатическая вежливость – Путин поздравляет ВСЕХ. Вон, даже Пашиняна в свое время поздравил. Но тогда у меня вопрос – а почему же он в итоге ВООБЩЕ НЕ ПОЗДРАВИЛ Зеленского с избранием президентом Украины в 2019 году?! Это было удивительно тогда, остается удивительным и сейчас. Путин что, уже тогда знал, что Зеленский не убежит из Киева, когда он – через три года – двинет танки на украинскую столицу? Знал и решил заранее нахамить? (“Хамство” – потому что ну как иначе назвать? Если поздравления с избранием – дипломатическая вежливость, то что тогда есть отсутствие поздравления?)

Поведение Путина в 2019 году полностью иррационально. Нельзя ведь сказать, что Зеленский Путина чем-то до этого обидел – он в 2019 впервые не просто попал на ответственный политический пост в государстве, но и вообще – впервые попал в Большую Политику. Он был табула раса, “чистая доска”. С Украиной на тот момент (как и сейчас, кстати) РФ не находилась в состоянии войны, более того – РФ упорно сохраняла и видимость дипотношений с Украиной. Активные боевые действия тогда уже несколько лет не велись. Если и были какие-то “обидки” – то это были обидки на прежнюю администрацию Порошенко, вполне можно было рассчитывать на то, что отношения можно будет начать с чистого листа (как и, хочется думать, после избавления России от Путина все так же могут рассчитывать на “чистый лист” в отношениях с Россией).

Но нет. Непонятного Судани Путин поздравил, всех японских премьеров одного за другим он поздравляет (хотя у РФ с Японией жесткий территориальный спор!), Пашиняна, который пришел на волне свержения полностью пророссийского руководства Армении – поздравил – а Зеленского нет. Хотя с Ираком у РФ нет и не может быть отношений, а Украина ближайший сосед.

Нет логики. Никакой. Объяснение одно – или это, что называется, “заело” вздорного старика… Или налаживать отношения с Украиной Путину кто-то запретил. Только, мол, хардкор – иначе нельзя.