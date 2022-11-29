“Уже не будет”: предавшего отца Урганта вычеркнули из семьи

После начала

февральских событий, многие артисты шоу-бизнеса спешно покинули Россию. Кто-то

быстро освоился заграницей, обзавелся работой, и даже начал выходить в свет. Другим

же переезд достался нелегко, и спустя несколько месяцев они вернулись обратно.

Так, в числе вернувшихся числится и ведущий Иван Ургант. Сейчас вокруг звезды

крутятся разговоры — сможет ли он вернуться на телеэкраны?

Не все звездные

коллеги поддержали Урганта в душевных метаниях. Например, актриса Елена Драпеко

посчитала, что Иван отвернулся в страны. По мнению женщины, многие зрители не

простили ведущего и справедливо вычеркнули Урганта из семьи.

“Ванечку так

любили, смотрели каждый вечер его “Вечерний Ургант”. Он был родным в

каждом доме… Народ этого не простит. Даже если Ваня вернется, у него уже не будет

прежней всенародной любви”, — сетует Елена Драпеко.

74-летней актрисе

кажется, что своим поведением Иван Ургант расстроил и отца, который разделяет

другое мнение относительно происходящих событий. Предавшего убеждения Урганта-старшего

шоумен хотел спасти свое финансовое положение, говорит Драпеко. С ней согласна

и Мария Шукшина. Актриса считает, что Ивану Урганту больше не место на главном

телеканале.