Мнение: Карнавал окончен

Будучи покорен исполнением вечного хита “Мамас & Папас” некой группой The Seekers, решил посмотреть, что еще они поют – и почти сразу наткнулся на эту песню, “Карнавал окончен”. Тоже классно, и солистка, безусловно, выше всяких похвал. Но вот мелодия… Что-то такое до боли напоминает!

Посмотрел – группа австралийская. Хм… Почему ж музыка кажется такой знакомой? Что-то из Полины Гагариной?

UPD. Хотя нет, вспомнил! Это ж вот, ну конечно же:

Прибежали в избу дети,

Второпях

Зовут отца:

Тятя, тятя, наши сети

Притащили мертвеца!

Гой вы, гой вы, бесенята,

Заворчал на них отец.

Ох уж эти мне робята,

Будет вам ужо мертвец…

Точно! Пушкин же, Александр Сергеевич! Широко разлетелась слава поэта, аж до Австралии добралась. ГОРДОСТЬ.