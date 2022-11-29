 

В Днепре и Полтаве прозвучали взрывы, воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

29.11.2022, 1:15, Новости дня
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В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, в Днепре (Днепропетровске) и Полтаве прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

Сначала сообщалось о взрывах в Днепре и Полтаве, позднее в Днепре прогремели новые взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, на прошлой неделе удары по украинской энергетической инфраструктуре привели к тому, что большая часть Украины оказалась без электричества. Все АЭС в стране, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС временно прекратили работу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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