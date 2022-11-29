В Днепре и Полтаве прозвучали взрывы, воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, в Днепре (Днепропетровске) и Полтаве прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Сначала сообщалось о взрывах в Днепре и Полтаве, позднее в Днепре прогремели новые взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, на прошлой неделе удары по украинской энергетической инфраструктуре привели к тому, что большая часть Украины оказалась без электричества. Все АЭС в стране, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС временно прекратили работу.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет