Кирби заявил о намерении США выяснить причины переноса Россией заседания комиссии по СНВ-3

США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения РФ перенести их, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

В рамках комиссии стороны могут обсудить технические и формальные детали исполнения. Переговоры планировали провести 29 ноября – 6 декабря, но Москва перенесла их на более поздний срок. Кирби отметил, что встреча должна была стать первой с начала пандемии, передает РИА «Новости».

Кирби сообщил о намерении США через посольство выяснять, «что произошло». Вашингтон хочет «вернуться к графику как можно скорее». Как сообщил Кирби, пока со стороны РФ не поступило объяснения причин переноса консультаций.

В Госдепе сообщили, что американская сторона готова провести заседание комиссии «в любые кратчайшие сроки». Решение перенести консультаций Россия приняла в одностороннем порядке, сказали в ведомстве. Указывается, что Москва намерена предложить новые даты.

Напомним, 11 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце ноября – начале декабря в Каире состоится заседание двусторонней консультативной комиссии представителей РФ и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях, который регламентирует количество ядерных боеголовок и носителей у сторон.

—