Маск объявил «революцию» против онлайн-цензуры в США и подверг критике Apple

Американский миллиардер Илон Маск объявил «революцию» против онлайн-цензуры в США и обрушился с критикой на Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter.

Маск сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Apple «в основном перестала размещать рекламу в Twitter». «Они ненавидят свободу слова в Америке?» – сообщил Маск. По его словам, Apple угрожает закрыть доступ к Twitter в App Store, но не объясняет почему. Он спросил у пользователей, знают ли они, что «Apple вводит секретный 30% налог на все, что вы покупаете через App Store».

Также Маск со ссылкой на результаты соответствующего опроса в Twitter заявил, что Apple должна опубликовать все принятые ею меры цензуры, которые затрагивают ее клиентов. Он анонсировал публикацию в Twitter материалов «о подавлении свободы слова». Как сообщил Маск, «общественность заслуживает того, чтобы знать, что на самом деле произошло». «Революция против онлайн-цензуры в Америке», – сообщил он.

Тем временем официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер сообщила, что Белый дом внимательно следит за происходящим с Twitter после покупки соцсети Маском. По ее словам, «соцсети несут ответственность и должны пресекать использование платформ для подстрекательства к насилию, особенно направленному на отдельные сообщества, что мы и наблюдаем», передает РИА «Новости».

Напомним, Маск пригрозил, что начнет производить собственный смартфон, если компании Apple и Google сделают приобретенное им приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с App Store и Google Play.

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