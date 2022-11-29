“Не готов к нашим отношениям”: пузатая Орлова приняла выбор объявившего об уходе мужчины

Микроблог Ольги Орловой — это не только

место, где ведущая и певица делиться подробностями личной жизни, но и безопасное

пространство для общения. Ольга помогает своим подписчикам решиться на перемены,

поддерживает женщин и просто рассуждает на разные темы.

Часто в социальной сети звезды появляются

посты о помощи животным, протекании беременности и советам по хозяйству. Но, конечно,

главный вопрос большей части интерактива в блоге — как строить отношения. Пузатая Ольга

Орлова уже приняла, что приходят к ней, когда наступают проблемы в личной

жизни. Но будущая мамочка уверена, что счастливая женщина — это та, которая

приняла выбор мужчины, объявившего об уходе.

“Много раз отвечала, никак не быть. Это

точка, с вами расстались, нужно уметь принять выбор другого человека. Слабые

люди говорят “я плохой, я тебе не нужен”, вместо того чтобы

рассказать о своих чувствах и сказать “милая извини, но я не готов к нашим

отношениям”, — говорит Ольга Орлова.

Конечно, многим подписчикам кажется, что

это очень резкое заявление. Однако, сама Ольга убеждена, что отношения — это

работа двоих людей. Кроме этого, любовь должна приносить счастье, а не

страдания, считает Орлова.