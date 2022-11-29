“Не готов к нашим отношениям”: пузатая Орлова приняла выбор объявившего об уходе мужчины
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Микроблог Ольги Орловой — это не только
место, где ведущая и певица делиться подробностями личной жизни, но и безопасное
пространство для общения. Ольга помогает своим подписчикам решиться на перемены,
поддерживает женщин и просто рассуждает на разные темы.
Часто в социальной сети звезды появляются
посты о помощи животным, протекании беременности и советам по хозяйству. Но, конечно,
главный вопрос большей части интерактива в блоге — как строить отношения. Пузатая Ольга
Орлова уже приняла, что приходят к ней, когда наступают проблемы в личной
жизни. Но будущая мамочка уверена, что счастливая женщина — это та, которая
приняла выбор мужчины, объявившего об уходе.
“Много раз отвечала, никак не быть. Это
точка, с вами расстались, нужно уметь принять выбор другого человека. Слабые
люди говорят “я плохой, я тебе не нужен”, вместо того чтобы
рассказать о своих чувствах и сказать “милая извини, но я не готов к нашим
отношениям”, — говорит Ольга Орлова.
Конечно, многим подписчикам кажется, что
это очень резкое заявление. Однако, сама Ольга убеждена, что отношения — это
работа двоих людей. Кроме этого, любовь должна приносить счастье, а не
страдания, считает Орлова.
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