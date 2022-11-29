Могилу Градского посетил юный двойник: один в один отец

28 ноября 2021

год из жизни ушел отец русского рока, советский и российский певец Александр

Градский. Мужчина был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. В результате

он скончался, не приходя в сознание. Спустя год на его могилу на Ваганьковском

кладбище собрались семья, поклонники, коллеги и просто неравнодушные к жизни

артиста.

Среди почтивших память

музыканта был замечен и молодой человек, удивительнейшим образом похожий на

Александра Градского. Об этом сообщает Пятый канал. Источник опубликовал

эксклюзивные кадры. Юный двойник с внешностью артиста и очками один в один как

у Градского поднес могиле ярко-алые цветы.

Место покоя

артиста сегодня усыпано цветами, фотографиями и сладостями. Некоторые приходят

поблагодарить артиста за творческий путь, другие — за наставничество. Один из

посетителей могилы Александра Градского встал на колено, зажег свечу и произнес

слова у креста артиста.

Ранее днем могилу

посетила вдова музыканта актриса Марина Коташенко. Компанию ей составил их

общий сын восьмилетний Саша Градский. Напомним, что с четвертой женой Александр

Градский прожил вместе почти 20 лет, официально зарегистрировав брак незадолго

до смерти.