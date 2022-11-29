 

Могилу Градского посетил юный двойник: один в один отец

29.11.2022, 1:10, Разное
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28 ноября 2021
год из жизни ушел отец русского рока, советский и российский певец Александр
Градский. Мужчина был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. В результате
он скончался, не приходя в сознание. Спустя год на его могилу на Ваганьковском
кладбище собрались семья, поклонники, коллеги и просто неравнодушные к жизни
артиста.

Среди почтивших память
музыканта был замечен и молодой человек, удивительнейшим образом похожий на
Александра Градского. Об этом сообщает Пятый канал. Источник опубликовал
эксклюзивные кадры. Юный двойник с внешностью артиста и очками один в один как
у Градского поднес могиле ярко-алые цветы.

Место покоя
артиста сегодня усыпано цветами, фотографиями и сладостями. Некоторые приходят
поблагодарить артиста за творческий путь, другие — за наставничество. Один из
посетителей могилы Александра Градского встал на колено, зажег свечу и произнес
слова у креста артиста.

Ранее днем могилу
посетила вдова музыканта актриса Марина Коташенко. Компанию ей составил их
общий сын восьмилетний Саша Градский. Напомним, что с четвертой женой Александр
Градский прожил вместе почти 20 лет, официально зарегистрировав брак незадолго
до смерти.


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