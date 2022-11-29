Independent – британские фермеры предупреждают о грядущей нехватке овощей и другой сельхозпродукции

Британские фермеры предупреждают о грядущем дефиците сельскохозяйственной продукции в супермаркетах, пишет The Independent. Постоянно растущие цены на энергоносители оказали особенно негативное влияние на выращивание томатов и других тепличных овощей, поскольку для этого надо использовать отопление. Однако и производители мяса ощущают негативное влияние кризиса на фоне отсутствия рабочих рук, поскольку после брексита ужесточились правила въезда для иностранной рабочей силы, поясняется в статье.



AP

Производство овощей и другой сельскохозяйственной продукции в Великобритании вскоре может оказаться под угрозой, пишет The Independent. Фермеры предупреждают, что им не хватает средств, чтобы оплачивать необходимый обогрев в теплицах из-за резкого роста цен на энергию. И особенно негативно это влияет на выращивание в холодное время года таких овощей, как помидоры, огурцы и перец, поясняется в статье.

Кроме того, нехватка рабочей силы для сбора урожая также негативно влияет на отраслевой спрос внутри страны: сталкиваясь с такими трудностями, розничные торговцы в итоге предпочитают импортировать сельхозпродукцию из-за рубежа. И, по словам британских фермеров, такой подход может привести к тому, что в местных супермаркетах скоро возникнет дефицит овощей и других продуктов, говорится в статье.

Например, в долине Леа, которая простирается от Хартфордшира и Эссекса до северной окраины Лондона, в 2020 году было выращено около 75% от всего объёма производства британских огурцов и перца. Однако уже к следующему году в этом районе, получившем даже название «огуречная столица Великобритании», производство овощей может сократиться вдвое по сравнению с показателями 2020 года, пишет The Independent.

Об этом рассказал журналистам Ли Стайлз, секретарь ассоциации местных производителей. По его словам, уже практически половина из 80 членов этой ассоциации отказалась сажать овощи, поскольку это производство становится убыточным. И в следующем году это приведёт к тому, что в Великобритании будет ощущаться нехватка местной сельскохозяйственой продукции «по всем направлениям», предупредил Стайлз.

Он также отметил, что руководство супермаркетов явно не готово поддерживать местных производителей путём гарантии справедливых закупочных цен, которые позволили бы им держать свой бизнес на плаву. «Количество произведённых в Великобритании свежих продуктов на полках в этом году уже сократилось как минимум наполовину, но потребители этого даже не заметили — или им это безразлично», — заявил Стайлз.

Между тем местные фермеры, выращивающие огурцы, теряют при каждой продаже до 30 пенсов, поскольку производство каждого овоща сейчас обходится им примерно в 70 пенсов из-за резкого роста затрат на энергоносители, а закупочная цена составляет лишь около 40 пенсов, пояснил он. «Мы берём на себя все риски, продавая по очень низкой цене. Если цены не пойдут вверх, британская индустрия огурцов точно не выживет», — предупредил Стайлз.

Как показывает статистика, производственные затраты британских сельхозпроизводителей в прошлом году увеличились в среднем на 27%, причём ощутимее всего это отразилось на таких продуктах, как помидоры, брокколи, яблоки и корнеплоды. Одним из основных факторов, которые привели к заметному увеличению затрат, стал рост цен на электроэнергию — до 165%, а также стоимость удобрений, которая выросла на 40%, и расходы на рабочую силу — до 13%, говорится в статье.

Представитель Национального союза фермеров Мартин Эммет предупредил, что производство фруктов и овощей в Великобритании сейчас сталкивается с небывалым ранее давлением: «Постоянная нехватка надёжной рабочей силы как на постоянной, так и на сезонной основе, в сочетании с резким ростом затрат, особенно на энергию, заставила многие сельхозпредприятия балансировать на острие ножа», — отметил он. И в первую очередь, по его словам, это касается таких культур, как фрукты, корнеплоды и тепличные овощи, для выращивания которых требуется много энергоресурсов.

Их производители уже всерьёз сомневаются в жизнеспособности своего бизнеса, поскольку и так принимают все возможные меры, чтобы смягчить негативные последствия, однако они не могут сделать всё это в одиночку и их возможности не безграничны, подчеркнул Эммет. Он также призвал британское правительство снять ограничения в отношении схемы привлечения сезонных рабочих и увеличить общее количество доступных для них виз, чтобы «защитить будущее британских фруктов и овощей».

Ещё одним ключевым компонентом для фермеров, выращивающих фрукты и овощи, является стоимость необходимых для этого удобрений, поясняется в статье. Однако цены на них тоже растут, поскольку производство удобрений зависит от поставок природного газа, заметно подорожавшего под воздействием целого ряда факторов.

Согласно оценкам экспертов, общая сумма счетов за удобрения, которые получили британские фермеры, уже выросла примерно на £760 миллионов в этом и в прошлом году из-за высоких цен на газ. И, по их прогнозам, в течение следующих двух лет фермам, возможно, придется выложить дополнительно ещё около £1,1 млрд, если ситуация на газовых рынках не успокоится.

Как заявил Ник Хамфрис, директор британской компании по производству низкоуглеродных удобрений N2 Applied, британскому правительству следует вместе с представителями отрасли найти способы, которые позволили бы в перспективе вообще отказаться от удобрений на основе ископаемого топлива. «Мы больше не можем настолько полагаться на химические удобрения, производимые по всему миру, — вместо этого нужно найти устойчивые альтернативы, которые фермеры могли бы больше контролировать», — подчеркнул он.

Новости о прогнозируемом заметном спаде сельскохозяйственного производства появились после того, как компания Cranswick, которая считается одним из крупнейших британских производителей продуктов питания, привлекла к работе 400 мясников, которым пришлось преодолеть расстояние более 6000 миль и прилететь из Филиппин, чтобы уменьшить резкую нехватку рабочих рук накануне Рождества. Эта проблема связана с массовым исходом иностранных сотрудников на фоне ужесточения правил после брексита, поясняется в статье.

Ранее до 65% всех сотрудников на британских предприятиях Cranswick были выходцами из Центральной Европы. Однако после выхода Великобритании из ЕС многие квалифицированные рабочие покинули страну и заполнить пустующие вакансии сейчас очень сложно, говорится в статье. Как рассказал исполнительный директор Cranswick Адам Коуч, каждый мясник, прибывший с Филиппин, обойдётся его нанимателям в сумму £10 тыс. до £12 тыс. В эти расходы входит покупка авиабилета, оформление визы, тестирование по английскому языку и оплата проживания.

Но хотя это очень дорого, особенно в условиях нынешней инфляции, всё же решение о привлечении иностранцев для компании пока выглядит гораздо более привлекательным, чем сокращать производство, как происходило в этот предпраздничный период в прошлом году, пояснил Коуч. По его словам, несмотря на все затраты, набор дополнительного персонала сейчас «абсолютно необходим, если мы хотим, чтобы еда была у нас на тарелках».