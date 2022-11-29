 

ABC Nyheter – в Норвегии объявили о военных учениях истребительной авиации НАТО

29.11.2022, 1:00, Разное
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В следующем году НАТО проведёт очередные международные учения истребительной авиации ACE 23 в Арктике, пишет ABC Nyheter. Как сообщается, в манёврах будут участвовать 145 самолётов, в том числе из Швеции и Финляндии, которые на момент учений могут стать полноправными членами альянса. Всего в учениях примут участие 14 стран.


AP

С 2013 года раз в два года военно-воздушные силы Норвегии, Швеции и Финляндии проводят совместные учения Arctic Challenge Exercise (ACE) и в следующем году пройдут очередные манёвры в общем воздушном пространстве стран в Арктике, пишет ABC Nyheter со ссылкой на Teknisk Ukeblad.

ACE 23 могут стать первыми крупными учениями, в которых Швеция и Финляндия примут участие в качестве членов НАТО. Как напоминает издание, в прошлом году российские дипломаты назвали манёвры с участием американских ВВС провокационными. В шестых по счёту учениях ACE планируется участие 145 самолётов, в том числе 100 истребителей. Для сравнения, в прошлогодних учениях было задействовано около 70 самолётов, число которых пришлось сократить по причине пандемии коронавируса, пишет ABC Nyheter. 

Учения ACE 23 продлятся две недели и начнутся в мае 2023 года. Согласно информации издания Teknisk Ukeblad, время проведения запланированных манёвров журналистам сообщил источник из ВВС Норвегии, который недавно принимал участие в совещании военного командования по планированию мероприятий в Финляндии. В учениях следующей весной примут участие 14 стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Швейцария, Швеция, Чехия, Германия, Венгрия и США, резюмирует ABC Nyheter.


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