Синдром горячих батарей: почему зимой так сохнет кожа рук и как решить проблему или даже избежать ее

Для наших рук зима так же тяжела, как и для лица. Еще гладкие, мягкие, эластичные в сентябре, они уже могут стать шероховатыми, потрескавшимися в ноябре. Причина – недостаток влаги, потому что зимой влажность воздуха на улице резко снижается. Также и в помещении, в котором к сухости прибавляется горячий воздух. Резкие колебания температуры и влажности могут привести даже к кровоточащей экземе. Внимательно следите за состоянием кожи рук. Как только заметите первые признаки, начинайте лечение. Вот что рекомендуют дерматологи.

Регулярное увлажнение

Чтобы избавиться от сухости и шелушения, нам прежде всего нужно кожу увлажнять, восполнить недостаток влаги. И питьевая вода, заметьте, здесь никак не поможет. Нужно использовать исключительно насыщенный, плотный крем для рук, который наносится на кожу сразу после мытья рук и предотвращает испарение воды. Чтобы избежать сухости, начать использовать крем лучше до начала холодного сезона или с наступлением первых морозных дней. Причем один раз в день недостаточно. Одной порции крема хватает не больше чем на час защиты. Чем чаще вы будете использовать крем, тем лучше, 5-6 применений в день обеспечат практически круглосуточную защиту. Чтобы крем был всегда под рукой, купите несколько тюбиков и разложите их по разным местам. Пусть один стоит в ванной, другой – у прикроватной тумбочки, третий носите в кармане куртки или в сумке. Постепенно пользование кремом войдет в привычку. В дополнение к крему используйте масло для кутикулы и ногтей, потому что ногти также могут быть сухими и расслаиваться.

Выбирайте правильный крем

Но мало купить крем, нужно выбрать тот, который активно смягчает и увлажняет. Смягчающие средства ложатся как тончайшая пленка, заполняют мелкие трещины между клетками, помогая им оставаться единой структурой. Ощущение того, что руки будто скользкие, говорит о том, что работают смягчающие средства. Самыми распространенными являются ланолин, масло жожоба, стеарат глицерина.

Увлажняющие ингредиенты привлекают влагу на поверхность кожи, увеличивая содержание воды в клетках. К ним относятся глицерин, гиалуроновая кислота, мочевина, сорбит.

Если ваши руки сильно повреждены, вплоть до сухих, кровоточащих корочек, используйте более сильное средство – вазелин, крем с маслом какао, ши, пчелиным воском. Крем нужно наносить толстым слоем на кожу, аккуратно втереть его и надеть сверху хлопчатобумажные перчатки. Ложитесь в них спать.

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Как следует мыть руки

Особое внимание уделяем технологии мытья рук. Чтобы сохранить здоровье кожи в холодный период, выбирайте для мытья очень мягкое мыло с нейтральной кислотностью, используйте не горячую, а теплую, даже слегка прохладную воду. Руки вытирайте насухо и сразу же наносите увлажняющий крем. Есть люди, которые моют руки несколько десятков раз в день. Если вы из их числа, количество мытья стоит сократить хотя бы на треть или замените каждую процедуру на дезинфицирующие салфетки с высоким содержанием спирта. Они гораздо мягче воздействуют на кожу, чем вода и мыло.

Обязательно носите перчатки

Если в холодные дни вы много времени проводите на улице, не пренебрегайте перчатками и варежками. Если даже в перчатках ваши руки промокли, например вы играли с детьми в снежки, срочно снимайте, вытирайте руки насухо и наносите крем. Не поддавайтесь желанию погреть руки в горячей воде.

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Особенности зимнего маникюра

Зимой маникюр мы тоже делаем, но вот большинство из нас не знают, что в это время года тут есть свои правила. Например, в это время лучше не обрезать кутикулу, а смазывать ее жирным кремом или косметическим маслом. Используйте деревянную палочку, чтобы немного отодвинуть ее. Если есть возможность, делайте парафинотерапию. Она дает замечательный эффект: повышает температуру рук, расширяется межклеточное пространство, размягчает верхний слой дермы, за счет чего увеличивается впитывание влаги. В целом парафин помогает сохранить влагу в клетках, действуя как блокатор, защищает от сухости и раздражения. Остывая, парафин стягивает кожу, разглаживая мелкие морщинки.

Что такое холодовая аллергия

Но причиной повреждения кожи может быть не только неправильный уход, но и холодовая аллергия. Это научное название реакции, которую дает организм на снижение температуры окружающей среды. Аллергия проявляется насморком, покраснением белков глаз, причем все признаки исчезают, как только человек оказывается в тепле. На самом деле список симптомов гораздо шире: покраснение кожи, отек, шелушение, зуд, высыпания, которые оборачиваются мелкими лопающимися пузырьками, жжение. Холодовая аллергия является одним из проявлений какого-то соматического заболевания. Ее пусковым механизмом могут послужить проблемы щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, сниженный иммунитет и даже поражение организма паразитами. Симптомы могут проявиться не только в классический мороз, но и ветер, при мытье рук в холодной воде. Иногда симптомы пропадают через несколько минут после возвращения в тепло, иногда ситуацию помогает решить только врач.

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Зимние правила

Независимо от причин, которые могут вызвать проблемы с кожей рук, снизить негативное воздействие помогут некоторые правила, которых лучше придерживаться зимой. В первую очередь, не выходите на балкон или улицу с влажной кожей. Часто бывает, что мы заходим в уборную в торговом центре, а затем с мокрыми руками выходим на автостоянку или на улицу. Так делать нельзя.

Не пользуйтесь сушилками для рук, которые подают горячий воздух. Лучше промокните салфеткой или туалетной бумагой. Всегда носите перчатки. Дома также используйте крем, а для мытья посуды купите мягкое средство, которое смывать кремовый защитный слой не будет.

Домашние дела всегда делайте в перчатках, чтобы не усугублять состояние агрессивными химикатами. Утром и вечером делайте массаж рук с жирным кремом. Если шелушение все же появилось, но пока в легкой форме, ежедневно делайте ванночку с молоком и ромашкой. Цветы оказывают дезинфицирующее действие, а молоко – увлажняющее и заживляющее. Сверху можно добавить пару капель оливкового или кокосового масла, сделать массаж. И всегда, не только зимой, но и летом, держитесь подальше от батарей.