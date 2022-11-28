 

“Спихнул мать в дурку”: измученный сын сообщил о госпитализации Светличной

28.11.2022, 23:47, Разное
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Как известно, Светлана Светличная несколько месяцев находилась в Научном центре социальной и судебной психиатрии Сербского, после чего проходила реабилитацию на дому. Ухаживал за артисткой сын Алексей Ивашов и его супруга Ольга. Но, кажется, без постоянного внимания специалистов звезде советского кино становится хуже.

Сегодня стало известно об очередной госпитализации Светличной. Алексей сообщил, что его мать положили в учреждение, находящееся “на Матросской тишине”. В Сети решили, что сын артистки имел в виду психиатрический стационар имени В. А.
Гиляровского.

По словам Ивашова, явно измученного болезнями матери, теперь то учреждение – постоянное место пребывания Светланы Афанасьевны. В данный момент ее состояние якобы в норме. Также Алексей добавил, что госпитализацией его матери занимается его жена.

Интернет-пользователи комментируют новость об очередной госпитализации 82-летней актрисы так: “Скорейшего выздоровления”, “Спихнул мать в дурку?”, “Да у нее уже крыша начала ехать”.

Светлане Светличной остается лишь посочувствовать, ведь ей не удалось провести старость в здравии. О нелегкой судьбе некогда популярной артистки ранее писали “Дни.ру”.


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