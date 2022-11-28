 

“Выживет или нет”: исколотый Евгений Миронов довел до ужаса

28.11.2022, 23:47, Разное
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56-летний актер и
художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов в
новом большом интервью рассказал и о начале творческого пути, и о семье, и о
том, как важно идти до конца.

Выходец из
Саратова, будущая звезда сцены после восьмого класса оказался в театральном
училище. И хотя Евгению Миронову грозили отчислением, ему все-таки удалось
закончить заведение и отправиться в Москву. Путь у него был один — встретиться
с земляком и талантливым постановщиком Олегом Табаковым. Тот часто помогал
молодым артистам из родного города.

“Он, мне
кажется, смотрел на меня с чувством естествоиспытателя: выживет или нет”,
— рассказывает Миронов о наставничестве Олега Табакова.

Хорошо усвоил
актер и навык разделения сцены и жизни. Как-то во время обыгрывания сцены
истерики перед наставницей Валентиной Ермаковой Миронов так вжился в роль, что
довел женщину до ужаса.

“Сцена — это
нечто другое”, — объясняла ему народная артистка.

К счастью, у
Евгения все получилось. Со временем, роли стали больше, популярность выросла и
ему предложили роль худрука в театре. Как признается Миронов, он стал королем
без королевства, ведь театр был в полной разрухе. Исколотый жизненными трудностями
он не испугался и вот уже 16 лет на сцене Театра Наций идут премьеры.


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