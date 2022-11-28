“Выживет или нет”: исколотый Евгений Миронов довел до ужаса

56-летний актер и

художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов в

новом большом интервью рассказал и о начале творческого пути, и о семье, и о

том, как важно идти до конца.

Выходец из

Саратова, будущая звезда сцены после восьмого класса оказался в театральном

училище. И хотя Евгению Миронову грозили отчислением, ему все-таки удалось

закончить заведение и отправиться в Москву. Путь у него был один — встретиться

с земляком и талантливым постановщиком Олегом Табаковым. Тот часто помогал

молодым артистам из родного города.

“Он, мне

кажется, смотрел на меня с чувством естествоиспытателя: выживет или нет”,

— рассказывает Миронов о наставничестве Олега Табакова.

Хорошо усвоил

актер и навык разделения сцены и жизни. Как-то во время обыгрывания сцены

истерики перед наставницей Валентиной Ермаковой Миронов так вжился в роль, что

довел женщину до ужаса.

“Сцена — это

нечто другое”, — объясняла ему народная артистка.

К счастью, у

Евгения все получилось. Со временем, роли стали больше, популярность выросла и

ему предложили роль худрука в театре. Как признается Миронов, он стал королем

без королевства, ведь театр был в полной разрухе. Исколотый жизненными трудностями

он не испугался и вот уже 16 лет на сцене Театра Наций идут премьеры.