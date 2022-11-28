Двуличная предательница Брежнева продалась за копейку: Человек без родины

Вера Брежнева сразу после событий, развернувшихся текущей весной, приняла решение покинуть Россию, которая уже лет 15 назад стала для нее второй родиной. Именно здесь она получала огромные гонорары за концерты, премии как самая стильная женщина, была телеведущей, а также вышла замуж.

Все это осталось в прошлом: как сытые беззаботные времена, так и, по мнению некоторых, брак с Константином Меладзе. В один момент из личного блога певицы пропали совместные фотографии с мужем, что дало общественности право задуматься о том, что семейным отношениям конец.

К слову, не только семейным: после срочного бегства в Европу, Вера Брежнева оборвала сотрудничество со своим PR-директором. Мать оставшейся без работы женщины,

Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко

по случайному совпадению на днях посетила шоу “Эмпатия Манучи”, где рассказала Вячеславу Манучарову о случившемся.

По словам Драпеко, Брежнева “плюнула в бывшую родину”, желая подстроиться под более выгодную позицию, тем самым предала как страну, где родилась, так и ту, где разбогатела. И все ради призрачной надежды заработать лишнюю копейку.

“В одном интервью она русская, в другом украинка. А вообще-то она человек без родины. А у человека без родины

нет корней. Родина — где платят, родина – где кормят”, – подчеркнула заслуженная артистка двуличие Веры Брежневой и ее готовность продать свое мнение.