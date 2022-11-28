Почему не позвали Урганта и Светлакова? – Личное мнение
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Совершенно непонятно, сколько новогодних фильмов про Ёлки снято, но нас ждёт очередная серия.
«Мы просто пишем очень быстро и довольно хорошо», — заявил шоураннер серии Кулик, который на фото ниже.
Быстро пишет. Фото: Соцсети
Казалось бы, ну сняли и сняли. Но быстропишущий Кулик объявил, что ни Урганта, ни Светлакова он не позвал в эту серию.
Казалось бы, странное решение — восемьсот эпизодов с ними снято. А тут — незадача!
«Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились», — всё объяснил писатель ёлок.
Так вот оно чо! Эти — не справятся. Мы же такие истории, понимаешь, пишем — насколько объёмные, что Ургант и Светлаков просто не справятся.
После этого объяснения, я вгляделась ещё раз в фотографию Кулика. Фёдор Михалыч, не ты ли пришёл к нам в чуть пухленькой реинкарнации? Или ты, брат, Лев Николаич, решил, что мало ещё написал? А может, Михал Афанасьич, ты вернулся?!
Но — нет. Самомнения у парня, конечно, хоть ведёрком отхлёбывай, но Ивана с Сергеем он зря обидел. Может, это не он их не позвал, а они решили, что точно не вытянут фильм, когда сценарий пишет Женёк?
Мне эта версия кажется более правдоподобной.
Назовите любимое новогоднее кино.
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Источник: Лена Миро
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