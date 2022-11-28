Почему не позвали Урганта и Светлакова? – Личное мнение

Совершенно непонятно, сколько новогодних фильмов про Ёлки снято, но нас ждёт очередная серия.

«Мы просто пишем очень быстро и довольно хорошо», — заявил шоураннер серии Кулик, который на фото ниже.



Быстро пишет. Фото: Соцсети

Казалось бы, ну сняли и сняли. Но быстропишущий Кулик объявил, что ни Урганта, ни Светлакова он не позвал в эту серию.

Казалось бы, странное решение — восемьсот эпизодов с ними снято. А тут — незадача!

«Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились», — всё объяснил писатель ёлок.

Так вот оно чо! Эти — не справятся. Мы же такие истории, понимаешь, пишем — насколько объёмные, что Ургант и Светлаков просто не справятся.

После этого объяснения, я вгляделась ещё раз в фотографию Кулика. Фёдор Михалыч, не ты ли пришёл к нам в чуть пухленькой реинкарнации? Или ты, брат, Лев Николаич, решил, что мало ещё написал? А может, Михал Афанасьич, ты вернулся?!

Но — нет. Самомнения у парня, конечно, хоть ведёрком отхлёбывай, но Ивана с Сергеем он зря обидел. Может, это не он их не позвал, а они решили, что точно не вытянут фильм, когда сценарий пишет Женёк?

Мне эта версия кажется более правдоподобной.

Назовите любимое новогоднее кино.

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