Одна на троих: как развратная Ковальчук обманывала наивного Чумакова все годы брака

Новый яркий

заголовок разлетелся по СМИ — Юлия Ковальчук стала героиней популярного телешоу

“Давай поженимся” будучи в отношениях с Алексеем Чумаковым.

Поклонники в шоке — за все годы брака артистка получала клеймо “развратной”

только за откровенные наряды.

Напомним, что шоу

“Давай поженимся” строится следующим образом. В студию приглашается

одна невеста на троих женихов. В ходе знакомства невеста должна выбрать

наиболее понравившегося кандидата, прислушиваясь к мнению друзей, профессиональной

свахи и астролога. Так и Юлия Ковальчук когда-то выбрала себе жениха. Вот

только недавно стало известно, что на момент съемки шоу она уже встречалась с

Чумаковым.

Теперь же, спустя

долгие годы брака поклонники недоумевают, как Ковальчук обманывала наивного Чумакова?

На самом деле, тот самый выпуск “Давай поженимся” был приурочен к

Новому году. Вероятно, Юлию пригласили туда в качестве актрисы, чтобы разнообразить

полюбившийся формат. Скорее всего, Алексей Чумаков знал о съемках, но не афишировал

свои чувства.

В похожей

ситуации оказался и певец Слава Марлоу. Будучи гостем “Давай поженимся”

он выбрал девушку-героиню. Позже выяснилось, что это была всего лишь

приглашенная актриса. Получается, что поклонникам Юлии Ковальчук и Алексея

Чумакова ну нужно зря переживать.