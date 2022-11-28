В общем-то, можно уже примерять и на зимние праздники: ключевые тенденции платьев на 2023 год

Платье — один из базовых элементов капсульного женского гардероба. Чтобы создавать стильные и модные образы, рекомендуется быть в курсе тенденций актуальных фасонов на 2023 году. Вот, в приобретение каких платьев вы можете смело инвестировать деньги.

Платья миди

Платья миди по-прежнему будут в лидерах весь следующий год. Их можно сочетать с любой обувью: как со спортивной (кроссовками, кедами), так и с элегантной (например, с туфлями на шпильках).

С анималистичным принтом

Если однотонные изделия кажутся вам несколько скучными и банальными, то отдавайте предпочтение вещам с анималистичным принтом. Беспроигрышный вариант — это платье «под леопарда». Его следует сочетать с однотонными аксессуарами и обувью.

Вязаное крючком

Этот тренд популяризировала певица Дуа Липа. Именно она чаще других знаменитостей презентует соблазнительные образы. Если вам близка подобная концепция, если вам нравится делать акцент на женственности, тогда обязательно пополните гардероб вязаными крючком платьями.

Платье-сорочка

«Пижамная» тематика по-прежнему будет актуальной и в следующем году. В связи с этим не торопитесь убирать на дальнюю полку шкафа платья-сорочки. С их помощью можно создать кокетливые неформальные образы. Платья-сорочки лучше сочетать с длинной верхней одеждой. Например, с пальто или плащом до пят. Что касается обуви, то здесь выбор велик. Подойдут как спортивные, так и элегантные варианты наподобие остроносых туфель.

С заниженной талией

Вы очень ошибаетесь, если думаете, что платья с заниженной талией утратили свою актуальность. На волне ностальгии по былым временам, по началу двадцатого века этот тренд вернулся. В моде и короткие платья с низкой талией (как во времена НЭПа), так и длинные в пол.

С открытым плечом

Если нужно создать эффектный вечерний образ, то обязательно присмотритесь к платьям с открытым плечом. Такое изделие подчеркнет вашу хрупкость, изящество. Вы можете отдать предпочтение вещи без рукавов либо с одним длинным рукавом (или рукавом три четверти).

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

С корсетом

Если вам нужно скрыть животик и складки на боках, тогда нет варианта лучше, чем платье с корсетом. В таком наряде вы однозначно будете выглядеть более подтянутой и стройной.

С разрезами

Если вам нравятся соблазнительные и даже дерзкие образы, то присмотритесь к платьям с разрезами. Разрезы могут быть не только на подоле, но также и в верхней части изделия? Обнажать часть живота или спины.

С бахромой

Хороший вариант для выхода в свет — это платье с бахромой. В данном случае лучше брать изделие длины мини или миди. Из обуви больше подойдут туфли или босоножки на каблуках или на шпильках. Не забудьте дополнить образ ювелирными украшениями, чтобы сделать его более гламурным и изысканным.

Другие тренды

В моде будут изделия с оборками, воланами, из струящейся тонкой ткани.

Если хотите получить более романтичный лук, выбирайте платье с декором в виде банта. Платье с запахом и платье-сарафан на бретелях – прекрасные варианты для создания кокетливого и милого образа.

Если нужен более формальный лук, рассмотрите вариант платья-пиджака. Для выхода в свет подойдет платье с длинным шлейфом.