Вклад в будущее: самые важные вещи, которые нужно делать для своей кожи от 20 до 30 лет

Каждая женщина мечтает быть молодой и красивой, давайте посмотрим правде в глаза, всю жизнь. Однако поддерживать тонус кожи с годами становится все труднее. Мы думаем, что активный уход должен начинаться в возрасте от 30 лет, однако специалисты говорят, что в 20. Именно в этом возрасте необходимо уделять коже максимальное внимание и защищать ее. Это вклад в будущее на раннем этапе. Итак, что включает в себя уход за кожей в возрасте от 20 до 30 лет.

Солнцезащитный крем

Вы, конечно, знаете, что солнцезащитный крем нужно использовать всякий раз перед выходом на пляж, в бассейн или собираясь на прогулку. Но специалисты говорят больше: используйте крем каждый раз, выходя на улицу на долгое время. Если вы живете в городе, выбирайте косметику с защитой от инфракрасного излучения и токсинов. Если определить уровень качества крема, то он должен быть таким: защита от всего.

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки – это больше, чем просто стильный аксессуар. Они не только защищают глаза, но и кожу вокруг глаз. Первые признаки старения появляются именно вокруг глаз, поскольку кожа там самая нежная и тонкая. Выбирайте очки с как можно более широкими стеклами, чтобы защитить максимальную поверхность. Есть один нюанс: защищает кожу и сетчатку глаза от вредных солнечных лучей только стекло. Пластмассовые детали очков, которые обычно продаются в переходе за сто рублей, делу не помогут, а усугубят положение.

Лечите прыщи

Прыщи – проблема, возникающая не только в подростковом возрасте. Любое гормональное нарушение – и вы наблюдаете в зеркале неожиданный сюрприз от организма. Рекомендации специалистов все те же: ни в коем случае не трогайте руками, каким бы большим ни был соблазн. Вы же не хотите, чтобы на лице появились свежие шрамы? Рубцы гораздо сложнее поддаются лечению, чем прыщи. Как только вы увидели предпосылки к образованию прыщей, срочно начинайте лечение, пока не образовались кистозные точки. Не давите и не царапайте. Если лечебной косметики под рукой нет, купите в ближайшей аптеке любой ретиноид, он продается без рецепта. Не забывайте перед применением тщательно очистить кожу. А в свободное время обратитесь к дерматологу.

Минимум макияжа

Регулярное нанесение макияжа негативно сказывается на коже в любом возрасте. В 20 лет женщинам хочется выглядеть ярко, заметно через избыток косметики на лице. Пользоваться, конечно, можно, главное – не переусердствовать. Используйте легкую косметику вроде консилеров без жиров и масел, мист для увлажнения кожи в течение дня, легкие кремы, которые не забивают поры. Обязательно давайте коже отдыхать пару дней в неделю, не пользуйтесь декоративной косметикой вообще, пусть дерма напитается кислородом.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Посещайте дерматолога

Посещать специалиста, который будет следить и определять текущее состояние кожи, нужно так же регулярно, как и других врачей. Есть болезни, которые может определить на начальной стадии только врач. Не пренебрегайте этим, особенно если вы живете в индустриальном городе с большими выбросами токсичных веществ или в жаркой стране, где ежедневно светит солнце.

Умывайтесь перед сном

Обязательно. Возможно, вы слышите это каждый Божий день, но повторение – мать учения. Очищение перед сном является важнейшим фактором ее хорошего самочувствия и прекрасного вида. Обратитесь к дерматологу, который подберет вам правильное средство для умывания в соответствии с типом кожи. Для нормальной и сухой лучше выбирать пенки и кремы, жирная и нормальная кожа оценит гель. Не забывайте использовать мицеллярную воду для снятия декоративной косметики, только потом идите умываться в ванную.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Остерегайтесь солярия

Солярий просто не стоит такого риска. Лампы искусственного света не “могут”, а точно повреждают вашу кожу до самых глубоких слоев. Наверняка вы слышали термин “фотостарение”. Такое влияние оказывают не только солнечные лучи, но и лампы накаливания в солярии. Помимо фотостарения высок риск различных кожных заболеваний, которые не только подрывают здоровье, но и портят внешний вид. Если вам жизненно необходим загар и загорелая кожа, есть отличная альтернатива – искусственный загар, получаемый при регулярном использовании кремов и спреев. Если вы чувствуете, что вам нужно немного солнца, выберите самый безопасный вариант. Поверьте, оно того стоит.

Умывайтесь дважды в день

Среди женщин бытует мнение, и очень распространенное, что умываться нужно только вечером, перед сном. Это в корне неверно. Умываться важно и утром, поскольку тело активно работает и ночью, хоть мы этого и не видим. Тело потеет, сальные железы выделяют себум, все это смешивается с ороговевшими клетками и бактериями, можете сюда добавить пыльных клещей, и пожалуйста, поры забиты, начинаются воспаления и высыпания. Другой вопрос – какие средства нужно использовать утром, чтобы сохранить защитный слой, который будет защищать кожу в течение всего дня. Специалисты рекомендуют мягкое молочко. Обильно нанесите его ватным диском круговыми движениями, затем смойте теплой водой. Не забудьте кожу вокруг век. Высушите полотенцем и нанесите ваши обычные ухаживающие средства. Не забудьте солнцезащитный крем, бальзам для губ и крем для рук – базовые продукты красоты.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Крем для глаз

Крем для глаз, качественный, дорогой, станет настоящей инвестицией в будущее. Использовать крем надо уже с раннего возраста, это хороший способ предотвратить и устранить несовершенства, замедлить старение, сохранить тонус и упругость. Согласитесь, предупрежден – значит вооружен, и проще регулярно совершать профилактические мероприятия, чем бороться с последствиями и тратить на это в два раза больше сил и денег. Подбирать средство для век тоже нужно умеючи, так же как и для кожи лица, в зависимости от типа. Например, если вы склонны к пигментации, вам не требуется средство для лифтинга. Специалисты акцентируют внимание и на способе нанесения крема: рядом с орбитальной костью с ее захватом. Начните от внешнего края глаза и похлопывающими движениями двигайтесь к внутренней части. На верхнее веко крем также наносится.

Регулярно чистите инструменты

Может, вы не знали или забыли, но кисти для макияжа и спонжи нужно тоже мыть регулярно, особенно те, которыми вы пользуетесь каждый день. Чистыми должны быть и руки, потому что грязь и микробы попадают на лицо и кисти в основном через них. А представьте, сколько микробов мы собираем руками с телефона, сумки, верхней одежды. Хорошо бы купить антибактериальные салфетки и протирать телефон, чтобы снизить взаимодействие с бактериями, именно они, накапливаясь, вызывают воспаления и тяжелые последствия. Для чистки используйте шампунь для волос, желательно безсульфатный. Особенно для кистей из натурального ворса. Их нужно обильно смочить в мыльном растворе, оставить на несколько минут, затем прочесать силиконовой расческой или щеткой, промыть в чистой воде два раза и оставить сушиться вдали от прямых источников тепла. Сильное тепло, например на батарее, иссушит древко и ворс. Деревянная или пластиковая палочка рассохнется, а ворс повылезает.

Сон и питание

Ну, без этого никак. Ни один уважающий себя дерматолог не обойдет вниманием и эту, правда, уже набившую оскомину, тему. Но в этом есть соль. Пейте больше чистой воды, ешьте овощи и фрукты, сведите к минимуму потребление сахара и соли, соблюдайте режим сна. Это позволит коже качественно отдыхать и утром входить в активный режим без сбоев и отеков.