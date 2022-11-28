 

Мнение: США предлагают выйти из НАТО, истощение арсеналов в Европе и нехватка новобранцев-американцев

28.11.2022, 21:40, Разное
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1. Американские политики (бывшие, разумеется) иногда высказывают здравые идеи (ссылка):
 
Американскому конгрессу следует закончить конфликт на Украине с помощью выхода США из НАТО, пишет в своей статье для The Hill Брюс Фейн, экс-помощник заместителя генпрокурора при президенте Рейгане.

«Конгресс может положить конец вооружённому конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв законодательный акт о выходе Соединённых Штатов из НАТО, превратив альянс из могучего агрессивного дуба в крошечный жёлудь, не тревожащий Россию», — говорится в статье.

Ещё в 1798 году конгресс законодательно аннулировал заключённый с Францией договор об обороне. Поэтому прекращение конгрессом участия Соединённых Штатов в НАТО не будет «конституционным новшеством».

По словам автора, НАТО устарело ещё в 1991 году, когда распался смысл его существования — «советская империя». Оставаясь в альянсе и возглавив его расширение до границ России, Соединённые Штаты спровоцировали ввод российских войск на Украину, которая была готова вступить в военный блок, чтобы усилить окружение уже ослабленной России, что представляло для Москвы более серьёзную экзистенциальную угрозу, чем в своё время Карибский кризис для Соединённых Штатов.

Посредством выхода из НАТО американский конгресс устранит экзистенциальную угрозу, вызвавшую ввод российских войск на Украину, и погасит стремление исполнительной власти США к смене режима в России или к её ослаблению, подчёркивается в статье. <…>

Ежегодные расходы США на национальную безопасность приближаются к $1,7 трлн.

«Мы самая безопасная страна в мировой истории», — уверен автор.

По его словам, Россия не представляет военной угрозы европейским членам НАТО и даже не близка к этому. Поэтому в результате выхода США из военного блока они не окажутся в беде.

Выход из НАТО посредством принятого конгрессом законодательного акта и последующее прекращение конфликта на Украине сэкономит Соединённым Штатам сотни миллиардов долларов, убеждён автор.

Как напоминает Фейн, Соединённые Штаты, судя по всему, менее чем за год потратят на поддержку Украины более $100 млрд. И пока Соединённые Штаты остаются в НАТО, в обозримом будущем не будет никаких признаков окончания украинского конфликта.

2. Свободные запасы оружия закончились у большинства стран НАТО (ссылка):
 
Представитель НАТО рассказал газете The New York Times, что большая часть стран — членов Североатлантического альянса исчерпали свои возможности в поставках вооружения Украине.

По его словам, «малые страны» исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя». В то же время, указал собеседник издания, оставшиеся 10 «все еще могут дать больше», особенно Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

По информации газеты, в общей сложности страны НАТО предоставили Киеву оружия на сумму около $40 миллиардов, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции. Для стран альянса, которые предоставили Украине большое количество оружия, бремя его замены оказалось тяжелым, говорится в статье.

Что ж, теперь американцы ещё больше заработают на поставках оружия в Европу, а лишившиеся вооружений европейские страны (например, соседние с Турцией балканские государства) будут сильнее зависеть от США.

3. Проблемы с новобранцами в армии США – типично американские (ссылка):

Американская армия столкнулась с нехваткой рекрутов. Об этом пишет 19FortyFive.

По информации портала, лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. В частности, причиной отказа в приеме на службу называются излишний вес и криминальное прошлое кандидатов.

Как итог, в этом году Сухопутные войска США не досчитались десяти тысяч новобранцев. Чтобы решить эту проблему, Пентагон задумал устроить некие подготовительные курсы для желающих, которые помогут кандидатам прийти в форму для дальнейшей службы.

Впрочем, как мы в очередной раз убедились, американцы предпочитают воевать чужими руками, так что физическая форма собственных солдат для них не так уж и важна.

Источник: Место для дискуссий


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