 

Сотрудников склада Ozon увезли в больницы Подмосковья с менингитом

28.11.2022, 21:00, Разное
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Больше 30 человек госпитализировали в инфекционные больницы Подмосковья с симптомами менингита. Все они – сотрудники склада Ozon. У пациентов наблюдаются головные боли, повышенная температура и кашель, сообщают “Вести Подмосковья”.

Отмечается, что все зараженные жили в общежитии в Нахабино, по 4-5 человека в комнате. Первые симптомы больные почувствовали несколько дней назад, но, несмотря на это, все равно ходили на работу. Как сообщает “Радио 1”, в итоге людям стало хуже, сейчас некоторые находятся в реанимации.


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