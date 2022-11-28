Пентагон рассматривает возможность поставки Украине суперсовременных высокоточных бомб GLSDB

Компания Boeing предложила Пентагону организовать поставки Украине суперсовременных малогабаритных высокоточных бомб, так называемых бомб малого калибра, запускаемых с земли GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb).

По данным агентства, Пентагон получил предложение компании Boeing, являющейся разработчиком GLSDB, и в настоящее время рассматривает возможность поставки данных боеприпасов для ВСУ. Сама компания готова к массовому производству данного боеприпаса, позволяющего наносить удары на значительную дальность без использования авиации.

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) представляет собой малогабаритную управляемую авиационную бомбу GBU-39В SDB, используемую в качестве головной части неуправляемой 227-мм ракеты М26 для РСЗО М270 MLRS. Боеприпас запускается с той же РСЗО, в высшей точке бомба отделяется от ракеты и далее планирует к цели, как будто сброшенная с самолета. Дальность заявлена в 160 км.

На вооружении ВСУ имеются пусковые установки для применения GLSDB, это те же РСЗО HIMARS или М270 MLRS, поставленные европейскими странами. Boeing предлагает начать поставки уже в начале 2023 года.

Боеприпас, разработка которого была начата еще в 2015 году, сочетает технологии высокоточного авиационного вооружения с технологиями наземных систем залпового огня, а именно «соединяет» самонаводящиеся бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB), используемые в авиации, и реактивные снаряды M26 для РСЗО, значительные запасы которых есть на военных складах США.

Отличительными чертами полученного в результате такого «скрещивания» GLSDB-снаряда является дальность стрельбы, возможность поражать цели под разными углами и высокая точность.

– Точность GLSDB настолько высока, что он может попасть в радиус автомобильной шины, — говорится в описании боеприпаса на сайте Saab. Боеприпас может применяться в том числе (но не только) для стрельбы из РСЗО HIMARS.

Согласно предложениям Boeing, основные компоненты для производства GLSDB будут поступать из запасов, которые уже есть на американских складах. Реактивные снаряды M26 «относительно распространены», а GBU-39 стоит около $40 тыс. каждый, что «делает готовый GLSDB недорогим, а его основные компоненты легкодоступными».

Эти факторы позволят выпустить GLSDB к началу 2023 года, считают его разработчики.

Напомним, в октябре исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон говорил о GLSDB, что в компании ожидают скорых контрактов на их поставки.

Собеседники Reuters отмечают, что предложение Boeing — одно из «примерно полдюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки».