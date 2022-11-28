WSJ – США обеспокоены дефицитом оружия для Тайваня из-за поставок военной помощи Киеву

Постоянная военная помощь Киеву может помешать США продолжать вооружать Тайвань на случай угрозы со стороны Китая, пишет The Wall Street Journal. По данным информированных источников издания, текущее отставание в поставках оружия Тайбэю оценивается примерно в $19 млрд. Руководители американских оборонных предприятий утверждают, что трудности с цепями поставок военной техники и боеприпасов к ним возникли ещё до украинского конфликта и были вызваны пандемией коронавируса.



AP

Представители правительства и конгресса США опасаются, что поставки вооружений Украине увеличат отставание в экспорте оружия Тайваню, которое сейчас составляет почти $19 млрд, что ещё больше сдерживает усилия по вооружению острова из-за обострения напряжённости в отношениях с Китаем, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, интенсивная военная помощь США Киеву вряд ли быстро прекратится, но она входит в противоречие с долгосрочными требованиями стратегии по вооружению Тайваня. В декабре 2021 года отставание в поставках Тайваню оценивалось в $14 млрд, за 2022 год оно выросло до $18,7 млрд, отмечают чиновники в конгрессе и другие информированные собеседники. В частности, в эти суммы входит заказ 208 единиц противотанковых ракет Javelin от декабря 2015 года и отдельный заказ на 215 зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые так и не прибыли на остров, пишет издание.

Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности предупредила о задержках с поставками такого оружия, как Stinger и самоходные гаубичные артиллерийские установки Paladin. «Перенаправление существующих запасов оружия и боеприпасов на Украину и проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией, усугубили значительное отставание в поставках оружия, уже одобренного для продажи Тайваню, подрывая готовность острова», — говорится в ноябрьском отчёте комиссии по аудиту и мониторингу поставок Тайваню, уполномоченной на это конгрессом более 20 лет назад, говорится в материале издания.

В мае представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что отставание в поставках Тайваню не связано с ситуацией на Украине, поскольку они осуществлялись из существующих запасов, что «является другим методом поставки военных товаров» в отличие от новых заказов и закупок для Тайваня. Руководители Lockheed Martin, Boeing и других оборонных компаний утверждают, что проблемы в цепочке поставок, вызванные пандемией, привели к остановке производства многих систем. Главный закупщик вооружений для американской армии Даг Буш заявил, что ни одна задержка не может быть связана с Украиной, но помощь ей влияет на «расстановку приоритетов» в краткосрочной перспективе. Тайвань, в отличие от Украины, не может быть эффективно вооружён после начала боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

Продажи оружия Тайваню с 2019 года включают в себя оружие, также поставляемое на Украину, в том числе ракеты Stinger, Javelin, высокомобильные артиллерийские ракетные системы Himars, а также гаубицы. По словам официальных лиц, в марте Тайбэй подписал контракт на поставку противокорабельных ракет Harpoon, но сможет их получить не ранее 2026 года. Lockheed Martin и Raytheon Technologies расширяют производство Stinger, Javelin и Himars. Британский производитель оружия BAE Systems PLC ведёт переговоры о возобновлении производства гаубиц. Гаубичные артиллерийские системы рассчитаны на снаряды 155-миллиметрового калибра, запасы которых в США быстро сокращаются. Согласно правительственным данным, с конца февраля Вашингтон отправил Киеву около миллиона таких снарядов, отмечает издание.

По информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира — некоммерческой организации, которая отслеживает поставки оружия, — США являются крупнейшим зарубежным поставщиком вооружений Тайваню, хотя общий объём импорта оружия в страну заметно сократился за последнее десятилетие. Тем не менее сотрудники организации ожидают значительного увеличения поставок на Тайвань, поскольку оружие, продажи которого были одобрены правительством США, производятся по контракту с американскими компаниями, резюмирует The Wall Street Journal.