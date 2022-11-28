Сложный донос

СМИ сообщили, что в Норвегии российских активистов-саамов обвинили в экстремизме. Объясняем, как устроен фейк.

«Индивидуальный экстремизм и спекуляция» — так, по версии многочисленных российских СМИ, охарактеризовала деятельность российских активистов из числа коренных народов Севера председатель саамского парламента Норвегии Силье Карине Муотка.

Цитата Муотка широко разошлась в медиа от Мурманска до Калининграда, появилась она даже на официальном сайте госкомиссии по вопросам развития Арктики. Загвоздка оказалась лишь в одном: сама председатель парламента ничего такого не говорила и вообще никаких интервью российским журналистам в последнее время не давала.

«Норвежские власти намерены вести активную деятельность по вытеснению РФ из Арктики» — под таким заголовком на сайте журнала «Эксперт» 8 ноября вышла публикация, разошедшаяся на репосты. В тексте сообщается о награждении историка Оге Солбаккса премией короля Норвегии Харальда за развитие саамского языка. Отчего чего журнал заинтересовало это событие, из текста неясно, об Оге там вообще больше ни слова.

Зато сама награда названа «не поощрением, а попыткой вмешательства в жизнь саамов и лишь демонстрацией внимания к их проблемам».

Далее приводится якобы комментарий госпожи Муотка, осуждающий, как следует из контекста, российских саамских активистов, участвовавших в Международной неделе саамского языка и языков коренных народов.

Саами — коренной народ Арктики, который проживает в России, Норвегии, Швеции и Финляндии. В каждой из стран работают саамские парламенты — совещательные органы, имеющие широкие полномочия (кроме РФ, где таковой был распущен после значительного давления властей).

Силье Карине Муотка — лидер норвежского парламента саами и авторитетный эксперт по проблемам этого коренного народа.

Силье Карине Муотка. Фото: соцсети

Анонимный автор утверждает, что россияне «демонстрировали антироссийскую риторику, пытаясь делать заявления в качестве представителей саамов России». А Муотка их якобы резко осудила, обозвав самозванцами и добавив: «У нас такого — когда какой-то самозванец берет на себя право голоса целого народа — просто не может быть! Все решает только парламент, в который входят представители всех саамских общин!»

Этот текст слово в слово одновременно опубликовали десятки российских ресурсов (многие из которых о народах Севера не писали прежде вообще никогда). А спустя несколько дней норвежское издание Nordlys решило уточнить у саамского лидера, что бы это могло значить. Силье удивилась и заявила: ни с одним из цитирующих ее медиа не общалась и вообще ничего подобного сроду не говорила. И крайне опасается, как бы российские саами не приняли фейк за чистую монету. Она считает букет странных публикаций неслучайным — по мнению Муотка, цель пропагандистов — «нарисовать картину, что российским саамам не рады в Норвегии и они не должны просить убежища здесь».

Между тем саамский парламент, напротив, отстаивает право российских саами находиться в Норвегии в случае преследований на родине.

Такие истории есть, последняя и самая громкая — кейс героя «Новой» Андрея Данилова, активиста, добившегося в Конституционном суде понуждения местных властей реализовывать данные коренному народу законом преференции. Он покинул Россию в начале года после задержания и ареста. Авторами статьи-подделки прямо названо его имя в списке «самозванцев».

Андрей Данилов. Фото: соцсети

Кому пришла в голову мысль использовать скандинавского политика в целях топорной пропаганды? В оригинальной статье «Эксперта» эксперт лишь один — Тимофей Суровцев, руководитель Центра экологического консалтинга и мониторинга «Помор». Ему и принадлежит фраза из заголовка: «Единственной страной Арктики, в которой у саамов и других малочисленных северных народов может быть пусть и не абсолютно идиллическое, но вполне аутентичное будущее — это Россия» (грамматика оригинала). Замечательно, что этот специалист (или автор текста) называет саамов «лопырями», видимо, будучи незнаком с верным написанием бытовавшего в начале ХХ века среди русскоязычного населения наименования этого народа — лопари.

Впрочем, грамматический конфуз случается с московским пиарщиком Суровцевым не впервые:

в 2018 году свежеучрежденная им в Мурманске АНО «Помор» проводила пышный форум под названием «ЭКО-Медиа-Барентс-2018» — с орфографической ошибкой в имени Виллема Баренца.

«Помор» зарегистрирован в жилом доме, где есть еще суши-магазин и парикмахерская. В особо яркой деятельности не замечен, кроме форумов для журналистов с нехитрой повесткой: РФ — лучший защитник природы, в Скандинавии с экологией намного хуже. Доказательство — изобретенный самим «Помором» рейтинг.

Форумы проводятся без лишнего шума, но явно с неплохим бюджетом: крошечная и мало кому известная организация снимает дорогие конференц-залы в РФ и Норвегии, заказывает транспорт и отели и даже вручает собственную премию». Источники финансирования в открытых источниках не разглашаются.

Тимофей Суровцев. Фото: Артем Келарев / «Регион 29»

Еще Суровцев — сопредседатель «Фонда защиты китов» (в этом качестве он утверждает, что киты «подвергаются геноциду»). И консультант малоизвестной ассоциации журналистов «ЭКО-пресс», на сайте которой также можно найти упомянутый текст.

Ассоциация называет своими целями популяризацию экологических проектов РФ за рубежом и информационную поддержку интересов страны на Севере и в Арктике. На сайте в первых строках списков отцов-основателей — Роман Карманов, замгендиректора ИД «Комсомольская правда» и нынешний гендиректор Президентского фонда культурных инициатив. Его же мы видим в экспертном совета «Помора».

Еще Тимофей Суровцев значится заместителем главного редактора «Баренц-ньюс» — информагентства, зарегистрированного по тому же адресу, что и «Помор». Кроме него, судя по открытым данным, в «ИА» трудится еще один человек — главред Василий Борисов, указанные на сайте издания номера мобильных телефонов определяются как их личные.

Борисов — тоже пиарщик, бывший обозреватель «Итогов», бывший сотрудник «России-24» и бывший замглавреда «РИА Новостей».

Именно на сайте «Баренц-ньюс» псевдоцитата Силье Карине Муотка и появилась впервые, только в июле, на полгода раньше событий, которым посвящены ноябрьские публикации.

Слова те самые, но в несколько ином переводе: «У нас такая ситуация, когда один саам, не имея никаких полномочий, может выступать от имени всех, попросту невозможна — все решается на общих собраниях и утверждается в национальном парламенте».

Шесть месяцев назад Суровцев и Ко этой речью доказывали, что якобы в Норвегии возмущены изоляцией России; текст вышел после исключения из международных организаций некоторых российских саамских объединений, публично поддержавших политику российских властей.

В статье также упоминается «непризнанный деятель» Данилов. Цитата приведена со ссылкой на выступление председателя саамского парламента на форуме «ECO-BARENTS», правда, Муотка выступала на нем по видеосвязи годом ранее — еще в качестве члена, а не лидера парламента.

Это выступление доступно в записи на YouTube. Оно посвящено участию коренных народов в решении проблем Арктики и созданию охраняемых природных территорий. Ни слова о Данилове, российских активистах и политике в нем нет.

Комментируя ноябрьский скандал для Nordlys, Муотка заявила, что парламент по-прежнему будет отстаивать права саамских активистов из РФ, которым приходится эмигрировать в Норвегию из-за преследования и политических убеждений. Организация направила письмо правительству королевства с требованием беспрепятственно предоставлять им убежище и поддержку.

Так что, если целью атаки действительно было отвадить национальную оппозицию в РФ от соседей по Арктике, эффект получился обратным.

Татьяна Брицкая

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